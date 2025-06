Informacje o śmierci Marcina Leszczyńskiego pojawiły się w mediach 12 czerwca br. Piłkarz oraz zwycięzca programu "True Love" w TVN 7 zmarł w wieku 31 lat. O nagłą śmierć Marcina zapytaliśmy "Pana Lektora", którego widzowie znają przede wszystkim z "Hotelu Paradise".

Bartosz Łabęcki, znany wszystkim jako "Pan Lektor" podczas pierwszej i jedynej serii "True Love" w TVN 7 był tzw. "głosem serca". Miał więc okazję poznać Marcina, przyszłego zwycięzcę show.

Informacja o śmierci Leszczyńskiego była dla niego kolejnym ciosem, zwłaszcza, że kilka tygodni wcześniej odeszła Sonia z "Hotelu Paradise".

To zmiotło mnie z planszy. Z Marcinem miałem dużo mniejszy kontakt, w trakcie programu bardzo się lubiliśmy, to był bardzo fajny facet. Ale później mieliśmy mało do czynienia. Ciężko mi mówić, co się stało, jak dlaczego, co spowodowało tą potworną decyzję

mówi nam Pan Lektor