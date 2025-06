Marcin Leszczyński zdobył popularność jako zwycięzca programu reality show "True Love". Był również byłym zawodnikiem klubu piłkarskiego LKS Drama Zbrosławice. Mężczyzna zmarł w wieku 31 lat, a wiadomość o jego śmierci została przekazana przez jego były klub 12 czerwca.

Śmierć Marcina Leszczyńskiego była ogromnym szokiem. Oficjalna przyczyna zgonu nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej. Teraz Pudelek poinformował, że w związku ze śmiercią zwycięzcy "True Love" toczy się postępowanie. Odejście tak młodego i popularnego człowieka wywołało falę spekulacji i pytań o to, co dokładnie się wydarzyło.

Prokuratura w Zabrzu wszczyna śledztwo – podejrzenie nieumyślnego spowodowania śmierci

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach w odpowiedzi na pytania Pudelka poinformowała, że postępowanie w sprawie śmierci Marcina Leszczyńskiego prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zabrzu. Śledztwo dotyczy czynu z artykułu 155 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.

Informuję, że Prokuratura Rejonowa w Zabrzu prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności zgonu Marcina Leszczyńskiego, tj. o czyn z art. 155 k.k. Na miejscu zdarzenia dokonano oględzin z udziałem biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej, w sprawie przeprowadzono sądowo-lekarską sekcję zwłok, dopuszczono również dowód z opinii sądowo-toksykologicznej. Aktualnie trwa gromadzenie materiału dowodowego w postaci zeznań świadków, oględzin monitoringu i zabezpieczonych na miejscu zdarzenia nośników elektronicznych Pudelek cytuje Prokuraturę Okręgową w Gliwicach.

Głos byłej partnerki: "To były piękne miesiące"

Po śmierci Marcina Leszczyńskiego głos zabrała jego była partnerka z programu "True Love", Oliwia Ścierczak. We wzruszającym wpisie na Instagramie napisała:

Nasze drogi się rozeszły 2 lata temu. Jednak dokładnie tydzień temu wróciłam wspomnieniami do programu i Marcina, podczas podcastu na jeden z portali. Marcin to były piękne miesiące w Kolumbii razem z naszą rodzinką @truelove.tvn7Spoczywaj w pokoju napisała w mediach społecznościowych.

Pogrzeb Marcina Leszczyńskiego

Kilka dni po śmierci Marcina Leszczyńskiego jego były klub LKS Drama Zbrosławice poinformował o dacie pogrzebu. Wiadomo już, że ostatnie pożegnanie zwycięzcy "True Love" odbędzie się w najbliższy piątek (20 czerwca).

Uroczystość pogrzebowa śp. Marcina Leszczyńskiego. Piątek 20 czerwca 2025 godzina 13:00, kościół parafialny św. Ducha w Zabrzu informował klub sportowy.

