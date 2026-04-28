W "Tańcu z gwiazdami" zrobiło się naprawdę gorąco tuż przed półfinałem. W minioną niedzielę z programem pożegnali się Jasper i Daria Syta, a na parkiecie nie zabrakło łez i emocjonalnych podziękowań. Dalej przeszli Piotr Kędzierski i Magda Tarnowska, choć w odcinku zbierali najsłabsze noty. To połączenie wyników i decyzji widzów uruchomiło w sieci lawinę komentarzy, a widzowie widzą tu pewną niesprawiedliwość. Teraz głos zabrała Iwona Pavlović.

Pavlović szczerze o Kędzierskim w finale "Tańca z Gwiazdami"

Piotr Kędzierski był oceniany najsłabiej w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami", wiele osób spodziewało się, że właśnie on będzie musiał pożegnać się z programem. Tymczasem odpadł Jasper, co wywołało burzę w sieci. Iwona Pavlović wprost powiedziała o Kędzierskim, że tańczy najsłabiej, a teraz odpowiedziała na pytanie, kogo widzi w wielkim finale "Tańca z Gwiazdami".

Cały czas mam cztery osoby: Gamou, Sebastian, Paulina i Magda. Iwona Pavlović powiedziała dla Party.pl.

Jurorka nie ukrywa, że szansę na finał ma też Piotr Kędzierski, ale nie za sprawą swojego talentu tanecznego, ale sympatii widzów dla jego duetu.

Może być. Tanecznie może niekoniecznie, ale lubieniem i smsami może być - dodała jurorka

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Iwoną Pavlović.

