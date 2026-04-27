Pavlović szczerze o odpadnięciu Jaspera z "TzG". Oceniła Kędzierskiego

Po ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami” widzowie długo będą dochodzili do siebie. Najpierw uczestnicy zaprezentowali przygotowane wcześniej choreografie, a w drugim etapie programu zmierzyli się z występami improwizowanymi. Dało się zauważyć, że największe problemy miały dwie najsłabsze pary: Jasper i Daria Syta oraz Piotr Kędzierski i Magda Tarnowska. Dziennikarz w obu etapach został oceniony najgorzej, ale to jednak Jasper musiał pożegnać się z produkcją, co wywołało burzę w sieci.

Iwona Pavlović komentuje odpadnięcie Jaspera z „Tańca z gwiazdami”. „Tak nam jest ich teraz żal”

Tuż przed półfinałem Jasper i Daria Syta odpadli z „Tańca z gwiazdami”. Był to niezwykle emocjonalny moment. Para popłakała się na parkiecie, dziękując sobie nawzajem i widzom za tę niezwykłą przygodę. W rozmowie z naszą reporterką Iwona Pavlović przyznała, że spodziewała się takiego zakończenia. Zdaniem jurorki Jasper i Piotr Kędzierski musieli się liczyć z tym, że pożegnają się z show.

Myślę, że tak, ponieważ rzeczywiście według nas, sędziów on zajmował piątą (przyp. red. – przedostatnią) pozycję, więc rzeczywiście spodziewaliśmy, ze on lub Piotr (przyp. red. - odpadnie) przyznała Pavlović.

Niedługo po werdykcie w „Tańcu z gwiazdami” wybuchła burza. Spora część widzów zasugerowała, że to Piotr Kędzierski powinien odpaść, ponieważ był najgorszy w obu etapach - zarówno w przygotowanym występie, jak i improwizacji. Iwona Pavlović nie ukrywała, że jest jej szkoda uczestników, którzy pożegnali się z show. Zwłaszcza że Jasper zaliczył duży postęp.

Jest coś takiego w tym programie, jeszcze ta akcja ostatnia, spowodowała, że tak nam jest ich teraz żal, szkoda. Widać, jak Kacper w ogóle się zmienił. Z takiego chłopczyka zrobił się facet. Wszystko oprócz tańca, jest cudowne. Wiadomo, tańczył, jak tańczył. Chociaż uważam, że rzeczywiście bardzo duży postęp zrobił od takiego dziecka tanecznego nawet do tanecznego faceta stwierdziła Pavlović.

Iwona Pavlović skomentowała występ Piotra Kędzierskiego w „Tańcu z gwiazdami”. „Tańczy tu najsłabiej”

Udzielając wywiadu naszej reporterce, Iwona Pavlović przyznała, że Piotr Kędzierski tańczy najgorzej ze wszystkich uczestników. Zaznaczyła jednak, że wnosi inne wartości do programu i otrzymuje mnóstwo głosów od widzów, a taka jest formuła programu.

Publiczność ma prawo głosować na niego, nie możemy tego zabronić. Oczywiście, że Piotr, widzimy wszyscy, tańczy tu najsłabiej. To, że Piotr tańczy tu najsłabiej, to nie tylko my sędziowie widzimy, ale również państwo. To, że daje nam dużo radości i takiej pozytywnej wibracji, to jest kolejna sprawa. Wiem, że naprawdę wzbudza zainteresowanie, więc nie dziwię się też. (…) Jest barwną postacią. Może już czas, ale jeżeli ma głosy, idzie dalej wyjaśniła jurorka.

Na koniec zwróciła uwagę na fakt, że Piotr Kędzierski również zrobił wyraźne postępy, co doceniają zarówno jurorzy, jak i widzowie.

Ja bym nie wypowiadała się akurat przy jego paso doble, bo tam była maksymalna ilość błędów. (…) Tańczył łopatologicznie. Nie finezyjnie. Dużo rzeczy było złych. Chociaż my naprawdę widzimy, jak on się stara. Ta pierwsza pozycja, jak on stanął, jak on te pośladeczki wziął do przodu, naprawdę to było piękne. Ja się nie wypowiadałam, może dobrze, bo nie usłyszał nic negatywnego dodała.

Zobacz także: