Natalia Szroeder zaskoczyła wyznaniem o polskich artystach. "Mogłabym im buty czyścić"
Od 22 do 24 maja 2026 roku, w Operze Leśnej trwać będzie Polsat Hit Festiwal, podczas którego na scenie wystąpią największe gwiazdy polskiej estrady. Na konferencji prasowej udało nam się porozmawiać z Natalia Szroeder, która przed naszą kamerą zaskoczyła szczerym wyznaniem.
Natalia Szroeder to jedna z gwiazd tegorocznej edycji Polsat Hit Festiwalu, który zgromadzi na jednej scenie największe gwiazdy polskiej muzyki. Artystka wystąpi w wyjątkowym koncercie poświęconym twórczości Krzysztofa Krawczyka, prezentując jeden z jego najbardziej znanych utworów. Przed festiwalem zgodziła się odpowiedzieć nam na kilka pytań.
Natalia Szroeder na Polsat Hit Festiwalu
Natalia Szroeder to jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek młodego pokolenia na polskiej scenie muzycznej. Od lat łączy popowe brzmienia z bardziej emocjonalnymi, autorskimi interpretacjami, budując własny, charakterystyczny styl. Jej twórczość wyróżnia się dużą wrażliwością, a jednocześnie sceniczną energią, dzięki której regularnie przyciąga szeroką publiczność.
W tym roku Natalia Szroeder to jedna z czołowych gwiazd podczas Polsat Hit Festiwalu. W trakcie swojego występu wykona jeden z legendarnych przebojów Krzysztofa Krawczyka, oddając hołd jego muzycznemu dziedzictwu.
Cieszę się, że wystąpię w bardzo wzruszającym koncercie, który będzie poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka, z moją ukochaną, absolutnie bezkonkurencyjną piosenką Krzysztofa Krawczyka, czyli z piosenką Bo jesteś Ty, którą wykonam z Andrzejem Smolikiem. Więc nie mogę się doczekać, kocham tę piosenkę
Natalia Szroeder podczas konferencji prasowej festiwalu zasiadała w gronie największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, między innymi obok Kayah oraz Edyty Górniak. Mimo imponującego dorobku artystka przyznała skromnie, że nie stawia się na równi ze swoimi bardziej doświadczonymi koleżankami z branży, podkreślając, że wciąż ma wobec nich duży respekt.
Ja mogłabym buty czyścić artystom, z którymi siedziałam
Całość rozmowy dostępna w naszym materiale wideo.
Zobacz także: