Natalia Szroeder to jedna z gwiazd tegorocznej edycji Polsat Hit Festiwalu, który zgromadzi na jednej scenie największe gwiazdy polskiej muzyki. Artystka wystąpi w wyjątkowym koncercie poświęconym twórczości Krzysztofa Krawczyka, prezentując jeden z jego najbardziej znanych utworów. Przed festiwalem zgodziła się odpowiedzieć nam na kilka pytań.

Natalia Szroeder na Polsat Hit Festiwalu

Natalia Szroeder to jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek młodego pokolenia na polskiej scenie muzycznej. Od lat łączy popowe brzmienia z bardziej emocjonalnymi, autorskimi interpretacjami, budując własny, charakterystyczny styl. Jej twórczość wyróżnia się dużą wrażliwością, a jednocześnie sceniczną energią, dzięki której regularnie przyciąga szeroką publiczność.

W tym roku Natalia Szroeder to jedna z czołowych gwiazd podczas Polsat Hit Festiwalu. W trakcie swojego występu wykona jeden z legendarnych przebojów Krzysztofa Krawczyka, oddając hołd jego muzycznemu dziedzictwu.

Cieszę się, że wystąpię w bardzo wzruszającym koncercie, który będzie poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka, z moją ukochaną, absolutnie bezkonkurencyjną piosenką Krzysztofa Krawczyka, czyli z piosenką Bo jesteś Ty, którą wykonam z Andrzejem Smolikiem. Więc nie mogę się doczekać, kocham tę piosenkę opowiadała w rozmowie z naszą reporterką.

Natalia Szroeder podczas konferencji prasowej festiwalu zasiadała w gronie największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, między innymi obok Kayah oraz Edyty Górniak. Mimo imponującego dorobku artystka przyznała skromnie, że nie stawia się na równi ze swoimi bardziej doświadczonymi koleżankami z branży, podkreślając, że wciąż ma wobec nich duży respekt.

Ja mogłabym buty czyścić artystom, z którymi siedziałam oznajmiła.

Całość rozmowy dostępna w naszym materiale wideo.

Zobacz także: