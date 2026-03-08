Natalia Sadowska, znana jako Natalisa, to polska influencerka, raperka i celebrytka internetowa, a obecnie również gwiazda 3. edycji programu "Królowa przetrwania". Natalisa po konferencji programu udzieliła wywiadu i zdradziła kilka szczegółów dotyczących programu. Celebrytka nie ukrywa, że przebywanie z dwunastoma kobietami o silnych charakterach było dla niej niezwykle trudne, ale starała się unikać konfliktów. Przed kamerą Party.pl zdradziła też prawdę o prowadzącej, Małgorzacie Rozenek. Co powiedziała?

Naatalisa z "Królowej przetrwania" ujawnia kulisy programu

Program "Królowa przetrwania" budzi emocje już od pierwszego odcinka, kiedy widzowie byli świadkami poważnych spięć. W programie udział wzięły m.in. Dominika Tajner, Izabela Macudzińska, Dominika Serowska oraz Karolina Pajączkowska. Atmosfera była gorąca od samego początku, a między kobietami wybuchła głośna kłótnia, podczas której nie szczędziły sobie mocnych słów. To właśnie wtedy Natalia Sadowska poczuła potrzebę znalezienia własnej przestrzeni i sposobu na przetrwanie.

Uczestniczka ujawniła, że chcąc uniknąć bezpośrednich konfliktów i odseparować się od toczących się sporów sięgnęła po książkę.

Natalia Sadowska z "Królowej przetrwania" o Małgorzacie Rozenek

W rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską Natalisa zdradziła też prawdę na temat Małgorzaty Rozenek. Jak naprawdę zachowywała się prowadząca "Królowej przetrwania", która zadebiutowała w tej roli?

Pani Małgosia poklepała po ramieniu, powiedziała jakieś dobre słowo. Nie mogła się angażować, ale gdzieś po cichu puściła oczko... - wyznała Natalisa

Co jeszcze zdradziła Natalisa? Wszystkiego dowiecie się z wideo!

Zobacz także: