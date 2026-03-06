Natalia Sadowska Naatalisa w rozmowie z Party.pl zabrała głos ws. swojego zachowania w "Królowej przetrwania". W pierwszym odcinku celebrytka zaskoczyła komentarzem, a teraz ujawniła, jak ostatecznie zakończyła się ta historia. Zdradziła całą prawdę.

Natalia Sadowska Natalisa musiała udawać w "Królowej przetrwania"

W minioną środę na głównej antenie TVN zadebiutował trzeci sezon "Królowej Przetrwania". W najnowszej odsłonie reality-show biorą udział takie gwiazdy jak: Dominika Tajner, Izabela Macudzińska, Dominika Serowska czy Karolina Pajączkowska. Pomiedzy paniami iskrzyło już w pierwszym odcinku programu - doszło do wielkiej kłótni w "Królowej przetrwania" podczas której uczestniczki nie miały dla siebie litości.

Natalia Sadowska Naatalisa w pierwszym odcinku zaskoczyła widzów tym, co chciałaby zabrać do programu. Teraz w rozmowie z reporterką Party.pl celebrytka ujawniła, że ostatecznie zdecydowała się na książkę. Nie uwierzycie, co jeszcze powiedziała przed kamerą!

Książkę wybrałam właśnie bo ciężko jest siedzieć z dwunastoma innymi babami z ciężkim charakterem. Więc ja po prostu wzięłam tę książkę - ja ją czytałam naprawdę, ale mogę się przyznać, że ja udawałam czasami po prostu żeby ich nie słuchać zdradziła w rozmowie z Party.pl

Zobaczcie nagranie z uczestniczka trzeciego sezonu "Królowej przetrwania"!

