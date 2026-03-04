Na oficjalnej konferencji 3. edycji programu "Królowa przetrwania" pojawiły się uczestniczki, które jeszcze niedawno walczyły w dżungli o przetrwanie, a teraz zaprezentowały się w odważnych i spektakularnych stylizacjach. Wśród obecnych nie zabrakło Ilony Felicjańskiej, Nicol Pniewskiej, Dominiki Serowskiej, Mai Rutkowski, Dominiki Tajner, Moniki Jarosińskiej, Sofi Sivokhy, Natalii Sadowskiej "Natalisy", Dominiki Rybak, Anny Sowińskiej, Karoliny Pajączkowskiej, Agnieszki Grzelak oraz Izabeli Macudzińskiej-Borowiak.

Dominika Serowska i Maja Rutkowski wywołały największe zamieszanie swoimi kreacjami

Uwagę fotoreporterów i gości bezapelacyjnie przykuła Dominika Serowska - partnerka Marcina Hakiela. Postawiła na ażurową, wielobarwną suknię z licznymi rozcięciami - stylizację, jakiej na polskich ściankach dawno nie widziano. Równie mocno zaskoczyła Maja Rutkowski - wybrała błękitną kreację z wysokim rozcięciem na nodze oraz dopasowanym gorsetem, który podkreślił jej sylwetkę.

Izabela Macudzińska postawiła na asymetrię: jej kreacja w odcieniach mięty i beżu charakteryzowała się zmysłowymi wycięciami i nieco przypominała motywy inspirowane dżunglą. Sofi Sivokha, młoda influencerka, postwiła na czarną, dopasowaną sukienkę, a całość dopełniła małą torebką i delikatną biżuterią.

Małgorzata Rozenek kradnie show i jest w centrum uwagi

Nie tylko uczestniczki, ale także prowadząca show - Małgorzata Rozenek - skradła całe widowisko. Na premierze zaprezentowała się w odważnej, czarnej sukni z odkrytym brzuchem, wiązaną spódnicą i efektownymi rozcięciami, które podkreślały jej sylwetkę. Stylizacja natychmiast przyciągnęła uwagę fotoreporterów i gości wydarzenia.

Spójrzcie na wszystkie stylizacje uczestniczek 3. edycji "Królowej przetrwania"!

VIPHOTO/EAST NEWS

Dominika Serowska

Fot. Andrzej Kulpita/East News

Maja Rutkowski

Fot. Andrzej Kulpita/East News

Izabela Macudzińska

VIPHOTO/EAST NEWS

Nicol Pniewska

VIPHOTO/EAST NEWS

Dominika Tajner

VIPHOTO/EAST NEWS

Dominika Rybak

VIPHOTO/EAST NEWS

Karolina Pajączkowska

Fot. Andrzej Kulpita/East News

Natalia Sadowska Natalisa

Sofi Sivokha

Monika Jarosińska