Maja i Krzysztof Rutkowscy są razem od 15 lat i wychowują wspólnie syna Krzysztofa Juniora (Maja ma także 22-letnią córkę, Kaję, z poprzedniego związku). Starają się być jak najlepszymi rodzicami, dlatego potrzeby swoich pociech stawiają zawsze na pierwszym miejscu. Znani są także z epatowania luksusem i wystawnych imprez z każdej możliwej okazji. Jednak przy nadchodzącym okresie świąt Maja Rutkowski przyznaje, że zauważa większą wartość w rzeczach niematerialnych.

Co na święta dostanie syn Rutkowskich?

Święta zbliżają się wielkimi krokami, a czas na przygotowanie prezentów jest coraz krótszy. Jakimi podarunkami obdarzą swoje pociechy Rutkowscy? Maja Rutkowski w rozmowie z Party.pl wyznaje, że co sądzi o prezentach świątecznych. W tegoroczne święta największe znaczenie mają dla nich nie kosztowne prezenty, lecz radość ze wspólnie spędzanego czasu. Choć, jak wiadomo, dzieci często marzą o konkretnych, materialnych podarunkach. Podobnie jak dorośli:

Krzysztof lubi bardziej gadżety, ale dla mnie to tylko czas spędzony razem jest najcenniejszy podkreśla Maja Rutkowska.

Maja Rutkowski otwarcie przyznaje, że nie istnieje coś takiego jak adekwatna kwota przeznaczona na prezenty dla dzieci. Sama wspomina, z czego jej syn Krzysztof Junior najbardziej się ucieszył:

Krzyś dwa lata temu marzył o chomiku, dałam za niego 30 złotych i był najszczęśliwszy na świecie wyznaje Maja Rutkowska.

Rutkowscy nie oszczędzali na prezentach dla Krzysztofa Juniora

W tym roku, podczas urodzin Krzysztofa Juniora, rodzice wcale nie oszczędzali. 12-letni syn Rutkowskich spędził urodziny w parku rozrywki, celebrując święto z 200 zaproszonymi osobami. Podobnie było podczas ceremonii pierwszej komunii świętej Krzysztofa Juniora. Syn Rutkowskich otrzymał dwa samochody o łącznej wartości 237 000 złotych, a kwota za organizację imprezy sięgnęła prawie pół miliona złotych. Ilość pieniędzy z kopert i luksusowych prezentów od gości wystarczyłaby na zakup kolejnego samochodu.

Choć Maja Rutkowski podkreśla, że takie prezenty są już dla nich coraz mniej istotne i nie ma nic lepszego jak spędzanie czasu ze sobą, to kosztowne podarunki zdarzają się u nich bardzo często, a już zwłaszcza przy sprzyjających temu okolicznościach. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, jakie w tym roku podejście do świątecznych prezentów ma Maja Rutkowski.

