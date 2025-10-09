Udział Mai Rutkowskiej w programie „Królowa przetrwania” był wyzwaniem nie tylko fizycznym, ale i emocjonalnym. Jak wyznał Krzysztof Rutkowski w rozmowie z Pudelkiem, był to pierwszy raz, kiedy musieli z Mają spędzić tak długi czas osobno. Dla małżeństwa, które przyzwyczajone jest do bliskości, to doświadczenie było wyjątkowo trudne. Krzysztof podkreślił, że rozłąka wynikała bezpośrednio z udziału Mai w reality show.

Tak Krzysztof Rutkowski powitał żonę

Po powrocie do Polski Maja Rutkowska została zaopiekowana przez męża. Nie zabrakło romantycznych kadrów w social mediach. Jednak to jedna rzecz najbardziej zaskoczyła obserwatorów pary. Maja opublikowała na Instagramie nowe nagranie, które wzbudziło niemałe emocje. Ujęcie przedstawia ją i lśniące Ferrari.

Cudowny dzień, a to początek podobnych niespodzianek. Dobry wybór? Dajcie znać - wyjawiła żona Krzysztofa Rutkowskiego.

Kilka godzin wcześniej również Krzysztof Rutkowski pochwalił się swoim szczęściem

Nareszcie razem!!!! Samotności mówimy dość!!! - poinformował w social mediach dodając kadry z ukochaną żoną.

Żona wróciła ze Sri Lanki i od razu zrobiła mi niespodziankę Taka żona to skarb - podpisał nagranie ukazujące prezent dla żony detektyw.

Lawina komentarzy po prezencie od Krzysztofa Rutkowskiego

Krzysztof Rutkowski pokazując nagranie z żoną, z kwiatami dla niej i najważniejsze... Ferrari dla żony, zadał pytanie do innych mężów:

Czy też tak witacie swoje żony?

Moja już nie ma gdzie parkować te Ferrari.... - odpowiedział na pytanie jeden z obserwatorów.

Pod wspólnymi nagraniami i zdjęciami Mai i Krzysztofa Rutkowskich pojawiło się mnóstwo komentarzy. Zdjęcie z Ferrari natychmiast przyciągnęło uwagę obserwatorów Mai. W komentarzach pojawiły się pytania, czy to nowy prezent od Krzysztofa. Pod zdjęciem nie zabrakło też komplementów i wyrazów zazdrości.

Jesteście cudowną parą, dużo miłości życzę.

Taki mąż to skarb.

Piękne przywitanie Panie @detektywkrzysztofrutkowski. Mam nadzieję, że w domu też pan tak zawsze dba o swoją żonę. Proszę pamiętać, że nie tylko prezenty się liczą, ale ta codzienność, by pamiętać o codziennych małych gestach miłości , szacunku i oddania - czytamy w komentarzach.

