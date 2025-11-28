Krzysztof Rutkowski ujawnia, kto dostanie majątek po jego śmierci

Krzysztof Rutkowski, znany detektyw, oraz jego żona Maja Rutkowski, w trakcie występu w programie "Parometr" serwisu Pudelek, postanowili podzielić się z opinią publiczną zaskakującymi informacjami na temat swojej przyszłości. Para zdradziła, że już wiele lat temu spisała testamenty, a inicjatywa wyszła od samego Rutkowskiego. Jak się okazuje, decyzja ta miała miejsce, gdy Maja i Krzysztof nie byli jeszcze małżeństwem, ale wspólnie wychowywali syna Krzysztofa Juniora.

Krzysztof i Maja Rutkowscy już przygotowali testament

Podczas rozmowy w programie „Parometr”, Rutkowscy zdradzili, że ich majątek zostanie w przyszłości podzielony po równo między dwójkę dzieci: Krzysztofa Juniora oraz Kaję, córkę Mai z poprzedniego związku.

Krzysztof zna moją wolę, żeby wszystko po równo między dziećmi podzielić, i dla Kaji, i dla Krzysia. Krzyś na pewno nie zostałby wyróżniony zaznaczyła Maja Rutkowski.

Krzysztof Rutkowski nie krył wzruszenia i podkreślił, że nie zrobiłby krzywdy żadnemu z dzieci. Jak wyznała Maja, testamenty zostały spisane po roku ich związku, kiedy Krzysztof Junior był jeszcze bardzo mały. Detektyw zdecydował się zabrać swoją partnerkę do notariusza, aby zabezpieczyć przyszłość całej rodziny.

Dawno spisaliśmy, nawet Krzysztof mnie wzruszył. Po roku związku zawiózł mnie do notariusza. Bardzo mi było miło, że choć nie byliśmy małżeństwem i Krzyś był bardzo malutki, Krzysztof pomyślał o tym, że jakby coś mu się stało, to zostalibyśmy bez niczego wyznała Maja w programie.

Warto przypomnieć, że niedawno Rutkowscy świętowali 12. urodziny syna. Huczna impreza na około 200 osób odbyła się w parku rozrywki.

Rutkowscy uwzględnili w testamencie pasierbicę detektywa

Testamenty Krzysztofa i Mai Rutkowskich powstały z inicjatywy Krzysztofa. Ten gest, wykonany już na wczesnym etapie związku, bardzo wzruszył Maję. Według jej słów, poczuła się wówczas szczególnie ważna i doceniona.

Maja wie, że ja nikomu krzywdy bym nie zrobił podsumował Rutkowski w rozmowie z Pudelkiem.

Kaja to córka Mai Rutkowski z poprzedniego związku, którą urodziła w wieku osiemnastu lat. Choć nie jest biologiczną córką Krzysztofa Rutkowskiego, została przez niego w pełni zaakceptowana jako członek rodziny. Decyzja o równym traktowaniu Kaji i Krzysztofa Juniora w testamencie świadczy o bliskiej relacji, jaką Rutkowski utrzymuje z pasierbicą. Warto przypomnieć, że Rutkowscy są razem od szesnastu lat. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci i tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie.

