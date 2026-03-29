Maurycy Popiel ma już za sobą udział w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie razem z Sarą Janicką wytańczyli sobie 2. miejsce wielkim finale. Wspomnienia o tanecznym show są nadal bardzo żywe, a teraz gwiazdor "M jak miłość" wprost ocenił najnowszą odsłonę tanecznego hitu Polsatu. Która para zwróciła jego uwagę?

Maurycy Popiel i Sara Janicka zakończyli jubileuszowy sezon "Tańca z Gwiazdami" na drugim miejscu. Kryształowa Kula trafiła do Bagiego i Magdy Tarnowskiej, a trzecie miejsce zajęli Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Po ostatnim odcinku 17. polsatowej edycji show Maurycy Popiel wyjawił prawdę o finale "Tańca z Gwiazdami" i jasno dał do zrozumienia, że ostatni odcinek programu zostawił w nim bardzo mocne wrażenia.

Uważam, że ten finał robi coś niesamowitego z nami uczestnikami. Zarówno Bagi, jak i Wiktoria zaskoczyli mnie absolutnie. Tak jak widziałem ich tańce na próbach generalnych, dzisiaj na parkiet wnieśli coś jeszcze o poziom wyżej mówił aktor dla Party.pl

Gwiazdor "M jak miłość" nie ukrywa, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" to prawdziwa przygoda, a komu teraz kibicuje?

Teraz reporterka Party.pl zapytała Maurycego Popiela o kolejną edycję "Tańca z Gwiazdami". Maurycy Popiel mówi wprost, czy ogląda nową edycję:

Niestety, 'Taniec z Gwiazdami' jest w niedzielne wieczory, a ja najczęściej w niedzielne wieczory jestem na scenie, ale mam Instagram, więc docierają do mnie różne rzeczy. Wiem, kto odpadł i któreś ciekawsze tańce widziałem. - przyznał Maurycy Popiel w rozmowie z Party.pl.

Okazuje się, że aktora mocno zaskoczył taniec Sebastiana Fabijańskiego, który wyjątkowo przypadł mu do gustu:

Na pewno bardzo zaskoczył mnie Seba Fabijański w pierwszym odcinku. Razem z Julką zrobili coś, co bardzo mi się podobało.

Maurycy Popiel podsumował też odpadnięcie Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazzino z "Tańca z Gwiazdami". Przyznał wprost, że w tym programie nic nie jest w stanie go zaskoczyć:

Trochę mi szkoda, że odpadł Stefano, bo to świetny facet, świetny tancerz, ale cóż... dodał aktor

