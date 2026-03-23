Iza Miko jest znana nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych. Obecnie możemy oglądać ją w rodzimej odsłonie "Tańca z gwiazdami", gdzie radzi sobie naprawdę wzorowo. Po minionym odcinku udzieliła wywiadu naszej reporterce. W końcu odpowiedziała na nurtujące wielu jej fanów pytanie. Chodzi o jej nazwisko!

Dlaczego Iza Miko zmieniła nazwisko?

Gdy Izabela Miko miała zaledwie 7 lat, zadebiutowała na ekranie nie byle gdzie, bo w Hollywood. Jej kariera szybko nabierała tempa, a największą rozpoznawalność przyniosły jej role w filmie "Wygrane marzenia" (Coyote Ugly), "Straceni", "Deadwood" czy "Starcie Tytanów". Pojawiła się także w teledyskach, m.in. u The Killers i Mobiego.

Aktualnie sprawdza się w 18. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie w minioną niedzielę zatańczyła u boku swojego taty w specjalnym odcinku rodzinnym. Po wszystkim udzieliła wywiadu naszej reporterce, a w trakcie rozmowy miała okazję odnieść się do tematu swojego nazwiska. Choć w Polsce oraz USA znana jest jako Iza Miko, jej prawdziwe nazwisko brzmi Mikołajczak. Specjalnie przed kamerą Party zdradziła, dlaczego zdecydowała się je zmienić.

Jak wyjaśniła, wcale nie było to jej inicjatywą, jednak szybko zrozumiała, że chcąc rozwijać karierę w Stanach Zjednoczonych, musi podjąć tę decyzję. Wszystko dlatego, że Amerykanie mieli problem z wymówieniem jej prawdziwego nazwiska.

To nie była moja decyzja. Pamiętam, że on mi powiedział: będziesz Miko od dzisiaj, bo nikt nie może tego (Mikołajczak) wymówić

Głos przed naszą kamerą zabrał również tata aktorki. Jaki on ma stosunek do zmienionego nazwiska córki?

Izabella Miko, Albert Kosiński, fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

