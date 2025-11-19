Maurycy Popiel wyjawił prawdę o finale "Tańca z Gwiazdami": "Zaskoczyli mnie absolutnie"
Maurycy Popiel po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" opowiedział o swoich emocjach. Jak oczami aktora wyglądał wielki finał, a także udział innych gwiazd? Tylko nam zdradził całą prawdę.
Maurycy Popiel i Sara Janicka zajęli drugie miejsce w jubileuszowym sezonie "Tańca z Gwiazdami". Kryształowa Kula trafiła do Bagiego i Magdy Tarnowskiej, natomiast trzecie miejsce zajęła Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.
Maurycy Popiel o finale "Tańca z Gwiazdami"
Po finale "Tańca z Gwiazdami" i zakończeniu jubileuszowej edycji "TzG" Maurycy Popiel zdradził, jak się czuje po zakończeniu programu. Wyjawił, że czuje się fantastycznie i jest szczęśliwy. Okazało się, że nie tylko jego tańce dały mu ogromną satysfakcję, ale także tańce przeciwników, którzy jak widać, w tym sezonie okazali się przyjaciółmi.
Jestem tak zadowolony z wszystkich trzech tańców i nie tylko z naszych trzech, ale także z tańców pozostałych finalistów. Uważam, że ten finał robi coś niesamowitego z nami uczestnikami. Zarówno Bagi, jak i Wiktoria zaskoczyli mnie absolutnie. Tak jak widziałem ich tańce na próbach generalnych, dzisiaj na parkiet wnieśli coś jeszcze o poziom wyżej
