Maurycy Popiel i Sara Janicka zajęli drugie miejsce w jubileuszowym sezonie "Tańca z Gwiazdami". Kryształowa Kula trafiła do Bagiego i Magdy Tarnowskiej, natomiast trzecie miejsce zajęła Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Maurycy Popiel o finale "Tańca z Gwiazdami"

Po finale "Tańca z Gwiazdami" i zakończeniu jubileuszowej edycji "TzG" Maurycy Popiel zdradził, jak się czuje po zakończeniu programu. Wyjawił, że czuje się fantastycznie i jest szczęśliwy. Okazało się, że nie tylko jego tańce dały mu ogromną satysfakcję, ale także tańce przeciwników, którzy jak widać, w tym sezonie okazali się przyjaciółmi.

Jestem tak zadowolony z wszystkich trzech tańców i nie tylko z naszych trzech, ale także z tańców pozostałych finalistów. Uważam, że ten finał robi coś niesamowitego z nami uczestnikami. Zarówno Bagi, jak i Wiktoria zaskoczyli mnie absolutnie. Tak jak widziałem ich tańce na próbach generalnych, dzisiaj na parkiet wnieśli coś jeszcze o poziom wyżej - zdradził aktor.

Fot. Wojciech Olkusnik/East Maurycy Popiel i Sara Janicka