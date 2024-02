Marcin Łopucki wystąpi w nowym programie "Czas na show. Drag me out". Jak sobie poradzi w roli drag queen? To nie tylko stylizacje ale również show i umiejętność doskonałego poruszania się na szpilkach. Mąż Katarzyny Skrzyneckiej żartuje na temat tego, jak wykorzystać zdobyte umiejętności przy okazji zdradził nam, jak wygląda podział obowiązków w jego domu.

Reklama

Mąż Katarzyny Skrzyneckiej o domowych obowiązkach

Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki są razem już ponad dwie dekady. W ostatnich tygodniach mają jednak zdecydowanie mniej czasu dla siebie ze względu na medialne projekty. Artystkę pochłania "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" a jej męża "Czas na show. Drag me out". Zakochani jednak starają się nawet w tak napiętym grafiku znaleźć dla siebie przestrzeń. Przy okazji Marcin Łopucki zdradził nam, jak wygląda ich domowa codzienność:

Ja mam taką pozycje wewnętrzno-domową Marysi i Marysia potrafi zamieść, sprzątnąć ugotować. Teraz może dołoży nawet szpilki to będzie efektywniejsze.

Zobaczcie nasz nowy wywiad z Marcinem Łopuckim.

Reklama

Zobacz także: Mąż Kasi Skrzyneckiej z nią konkuruje? Marcin Łopucki nową gwiazdą TVN!