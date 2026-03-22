"The Traitors" już od pierwszego sezonu budzi wśród widzów TVN wiele skrajnych emocji. Program rozrywkowy jest bowiem oparty na rywalizacji, wymagających konkurencjach, sprawdzających logiczne myślenie, sprawność fizyczną czy wymagających prowadzenia zmyślnych strategii. Tu bycie tytułowym "zdrajcą" ma też głębsze podłoże, a nie każdy gracz umie pogodzić się z tą rolą. W ostatnim, 4. odcinku "The Traitors" podczas obrad Okrągłego Stołu grupa wyeliminowała z show jednego ze zdrajców, Łucję. Jednak to nie wygrana "lolajnych", lecz słowa wypowiedziane przez Izę w stronę Natalii odbiły się w przestrzeni medialnej głośnym echem. W rozmowie z naszą reporterką prowadząca "The Traitors" Malwina Wędzikowska zabrała głos w sprawie.

Iza z "The Traitors" wyśmiała wygląd Natalii i nazwała ją "pączuszkiem"

Tak jawnej dyskryminacji na tle wizerunkowym widzowie "The Traitors" się nie spodziewali. W ostatnim odcinku hitu TVN podczas obrad okrągłego stołu, pewna siebie i wysportowana modelka i DJ-ka - Iza - zdecydowała się wskazać swoje typy tytułowych "zdrajców". Nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ właśnie na tym polega ceremonia programowego okrągłego stołu, jednak to komentarz 29-latki na temat aparycji jednej z uczestniczek sprawił, że w sieci zawrzało.

Kierując swoje oskarżenia w stronę Natalii, Iza powiedziała wprost:

Słodki pączuszku, słodki pierdzący, nic nie robiący. Ja mam wrażenie, że przyjechałaś tutaj do jakiegoś teatru. Ty siedzisz i patrzysz, jak lojalni się tu zagryzają. (...) Przepraszam cię, ale naprawdę uważam, że powinnaś pogodzić się z trenerem personalnym - mówiła Iza z ''The Traitors'' w stronę Natalii.

Ku zaskoczeniu widzów, żaden z uczestników nie zareagował na ten słowny atak. Podczas jednego z branżowych eventów nasza reporterka zapytała prowadzącą "The Traitors" o to, co sądzi na temat zaistniałej sytuacji. Malwina Wędzikowska nie gryzła się w język.

Malwina Wędzikowska komentuje bulwersujące słowa uczestniczki "The Traitors"

Jeszcze przed premierą nowej edycji show, Malwina Wędzikowska zapowiadała, że 3. sezon "The Traitors" będzie naprawdę mocny. "Nie lukrujemy postaci, nie da się montażem wycinać wątków" - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z Party.pl.

Teraz w najnowszej rozmowie z naszą reporterką Malwina Wędzikowska odniosła się do afery, jaka wybuchła po emisji 4. odcinka "The Traitors". Jak prowadzące "The Traitors" ocenia ostry komentarz Izy?

To są bardzo mocne słowa, ja nie będę stała po żadnej ze stron, ponieważ już w niedzielę będzie kontynuacja tej rozmowy - wyznała w rozmowie z Party.pl Malwina Wędzikowska.

Tuż po emisji show, widzowie nie kryli oburzenia dopytują produkcję "The Traitors", dlaczego postanowiła pokazać w telewizji tak kontrowersyjny komentarz jednej z uczestniczek. Malwina Wędzikowska mówi wprost:

W tym programie znajduje się wszystko, co wpływa na grę, a te słowa bardzo wpłyną na grę uczestników i my nie możemy wyrzucać takich kluczowych momentów - przyznała w rozmowie z naszą reporterką prowadząca ''The Traitors''.

