Zakup ogromnego mieszkania w kamienicy na warszawskim Śródmieściu okazał się dla Malwiny Wędzikowskiej początkiem długiej walki o każdy etap remontu. Lokal, w którym przez kilkanaście lat nikt nie mieszkał, wymagał doprowadzenia do porządku właściwie od podstaw. Wędzikowska opowiadała, że po wejściu do środka zobaczyła przestrzeń w fatalnym stanie: zniszczone ściany, stare okna i mocno zużytą podłogę. Zdarzało się nawet, że w pokojach pojawiały się gołębie. Remont trwał ponad dwa lata, ale dziś mieszkanie zachwyca - to piękne i stylowe wnętrza.

Malwina Wędzikowska wspomina 2-letni remont i życie na placu budowy

Malwina Wędzikowska, prowadząca "The Traitors" i gwiazda TVN w wywiadzie dla Viva! przyznała, że po zakupie mieszkania w kamienicy na Śródmieściu remont przeciągał się i ostatecznie trwał ponad 2 lata. Codzienne życie na nieustającej budowie nie byo łatwe, a do tego co jakiś czas pojawiały się kolejne przeszkody.

Jesteśmy w kamienicy Peretza z 1911 roku. Jak weszłam tutaj pierwszy raz, to fruwały po tym pokoju gołębie, ściany były zryte do zera, do tego stare okna i zajechana podłoga. Mieszkanie stało kilkanaście lat puste. Po niesnaskach z poprzednimi właścicielami udało się dogadać tak, że dziś ta kamienica ma 18 szczęśliwych mieszkańców - wyznała Malwina Wędzikowska w wywiadzie dla Vivy

Okazuje się, że remont nie tylko trwał długo, ale okazał się też bardzo kosztowny.

Miałam kryzys, bo po pierwsze wykańczało mnie to finansowo. Po drugie zaczęła się pandemia i straciłam wtedy wszystkie dochody, to był jeden z trudniejszych okresów w moim życiu - podkreśla gwiazda TVN.

Tak wygląda mieszkanie Malwiny Wędzikowska w kamienicy

Dziś apartament Malwiny Wędzikowskiej wygląda jak luksusowe wnętrza w paryskich czy nowojorskich kamienicach. Szczęgólną uwagę zwracają kolejne pomieszczenia: kuchnia, salon, garderoba i sypialnia. Pojawiają się też elementy tworzone na zamówienie, m.in. specjalnie zaprojektowane żyrandol i stół. Wędzikowska pokazała swój dom jako dopracowaną, wyrazistą przestrzeń, która powstała po długim i wymagającym remoncie.

W kuchni uwagę przyciągają meble ze stali nierdzewnej, w salonie na pierwszym planie widać piękną drewnianą podłogę, duży stół ze stylowymi krzesłami i kanapę z fantazyjnym stolikiem. Malwina Wędzikowska przywiązuje dużą wagę do dodatków i widać, że kocha sztukę nowoczesną. Tylko spójrzcie na te wnętrza!

Instagram @malwinawendzikowska

