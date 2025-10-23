"The Traitors. Zdrajcy" z udziałem gwiazd? Malwina Wędzikowska stawia sprawę jasno
TYLKO U NAS! Czy powstanie "The Traitors. Zdrajcy" z udziałem polskich gwiazd, influencerów i celebrytów? Zapytaliśmy Malwinę Wędzikowską! Zobaczcie, jak prowadząca show TVN zareagowała na taki pomysł. Takich słów się nie spodziewaliśmy!
Sukcesy poprzednich sezonów "The Traitors. Zdrajcy" sprawiły, że TVN zdecydował się na trzecią serię - ta swoją premierę będzie mieć wiosną 2026 roku. My zaś zapytaliśmy Malwinę Wędzikowską, co sądzi o pomyśle na specjalną edycję z... celebrytami!
"The Traitors. Zdrajcy" z celebrytami? Malwina Wędzikowska mówi wprost
Ruszyły prace nad trzecim sezonem "The Traitors. Zdrajcy" w TVN. Tym razem powstaje on we Francji na terenach malowniczego zamku Chateau de Bournel - to ogromna posiadłość, która daje producentom wiele możliwości jeśli chodzi o konkurencje dla uczestników. Póki co są nimi anonimowi ludzie, dla których przygoda z "The Traitors" jest również pierwszym telewizyjnym doświadczeniem.
A co byłoby, gdyby TVN planował edycję z udziałem gwiazd i celebrytów? Malwina Wędzikowska w rozmowie z Party.pl jasno określiła swoje stanowisko:
Sprawdzają się naturszczycy, którzy są naturalni! Ja chcę tej prawdy, ja sama jestem z klucza prawdy, niż wystudiowanej prowadzącej, która 30 lat pracuje przed kamerą. To jest to, co pokochali widzowie...
