Sukcesy poprzednich sezonów "The Traitors. Zdrajcy" sprawiły, że TVN zdecydował się na trzecią serię - ta swoją premierę będzie mieć wiosną 2026 roku. My zaś zapytaliśmy Malwinę Wędzikowską, co sądzi o pomyśle na specjalną edycję z... celebrytami!

"The Traitors. Zdrajcy" z celebrytami? Malwina Wędzikowska mówi wprost

Ruszyły prace nad trzecim sezonem "The Traitors. Zdrajcy" w TVN. Tym razem powstaje on we Francji na terenach malowniczego zamku Chateau de Bournel - to ogromna posiadłość, która daje producentom wiele możliwości jeśli chodzi o konkurencje dla uczestników. Póki co są nimi anonimowi ludzie, dla których przygoda z "The Traitors" jest również pierwszym telewizyjnym doświadczeniem.

A co byłoby, gdyby TVN planował edycję z udziałem gwiazd i celebrytów? Malwina Wędzikowska w rozmowie z Party.pl jasno określiła swoje stanowisko:

Sprawdzają się naturszczycy, którzy są naturalni! Ja chcę tej prawdy, ja sama jestem z klucza prawdy, niż wystudiowanej prowadzącej, która 30 lat pracuje przed kamerą. To jest to, co pokochali widzowie...

Zobaczcie naszą rozmowę z Malwiną powyżej!

