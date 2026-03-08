Małgorzata Rozenek-Majdan pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi obserwatorami na Instagramie i to właśnie tam informuje szerokie grono fanów zarówno o zawodowych projektach, jak i o prywatnych momentach, którymi chce się podzielić w mediach społecznościowych. Choć już wkrótce na jej profilach z pewnością pojawi się relacja z nadchodzącego Dnia Kobiet, w rozmowie z nami zdradziła wcześniej, jak zamierza spędzić ten szczególny dzień oraz jakie ma wobec niego oczekiwania.

Małgorzata Rozenek-Majdan o swoich wymaganiach w Dzień Kobiet

Małgorzata Rozenek-Majdan wciąż zaskakuje fanów kolejnymi zawodowymi projektami, w których może spełniać się w różnych rolach. 4 marca wyemitowano premierowy odcinek nowego sezonu programu „Królowa przetrwania”, w którym prezenterka sprawdza się jako nowa prowadząca formatu. Już pierwszy epizod wywołał spore zamieszanie w mediach, głównie za sprawą głośnej awantury między uczestniczkami. To właśnie podczas konferencji promującej najnowszy sezon Rozenek-Majdan postanowiła uchylić rąbka tajemnicy ze swojego życia prywatnego. Zapytana przez dziennikarkę o plany na zbliżający się Dzień Kobiet, Małgorzata zaskoczyła osobistym wyznaniem, nawiązując do wspomnień z dzieciństwa i relacji z ojcem..

Mnie się 'Dzień Kobiet' kojarzy z tulipanami. Dostawałam je od dziecka od mojego taty. Zawsze dawał tulipany mnie i mojej mamie na 'Dzień Kobiet' wyznała Małgorzata Rozenek-Majdan.

W dalszej części rozmowy, którą możecie zobaczyć w powyższym wideo, Małgorzata zdradziła również, czego w tym roku oczekuje od mężczyzn ze swojego otoczenia.

Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyciła figurą na konferencji

Podczas konferencji promującej premierę pierwszego odcinka "Królowej przetrwania" Małgorzata Rozenek-Majdan od razu zwróciła na siebie uwagę jak zwykle dopracowaną stylizacją. Na tę szczególną okazję gwiazda postawiła na długą, czarną suknię, która przepięknie wyeksponowała jej wyćwiczoną figurę. Uwagę wszystkich skradł wyrzeźbiony brzuch Małgorzaty.

Zobacz także: