Przed nami kolejna odsłona programu "Królowa przetrwania", w którym wystąpią znane i lubiane celebrytki ze świata show-biznesu. O tytuł "królowej" powalczy 13 uczestniczek: Izabela Macudzińska, Ilona Felicjańska, Agnieszka Grzelak, Monika Jarosińska, Karolina Pajączkowska, Nicol Pniewska, Maja Rutkowski, Dominika Rybak, Natalia Sadowska, Dominika Serowska, Sofi Sivokha, Anna "Mała Ania" Sowińska oraz Dominika Tajner.

Małgorzata Rozenek-Majdan zabłysnęła na premierze "Królowej przetrwania"

Małgorzata Rozenek-Majdan została nową prowadzącą "Królowa przetrwania".Celebrytka nie kryje radości z objęcia tej roli. Podczas premiery wyczekiwanego show zaprezentowała się w długiej, czarnej stylizacji, odsłaniającej jej wysportowany, płaski brzuch. Tym samym od razu przyciągnęła uwagę wszystkich zgromadzonych. W blasku fleszy prezentowała się niczym gwiazda z Hollywood.

Postawiła na minimalizm - z błyszczących dodatków wybrała jedynie złotą bransoletę i pierścionki. Uzupełnieniem looku były wysokie szpilki, które dodatkowo wysmukliły jej nogi. Całość prezentowała się niezwykle efektownie. Jak donoszą media, niektórzy uważają nawet, że jej stylizacja przyćmiła pozostałe uczestniczki show.

Co wydarzy się w 3. sezonie programu "Królowa przetrwania"?

Trzeci sezon programu "Królowej przetrwania" dostarczy widzom niezapomnianych wrażeń. Wszystkie uczestniczki będą musiały zmierzyć się z trudnymi warunkami życia w dżungli. Ich dotychczasowe luksusowe życie pójdzie w zapomnienie, a celebrytki skupią się na przetrwaniu i dzięki sile charakteru będą walczyć o tytuł "Królowej przetrwania".Jak w każdym sezonie, z pewnością nie zabraknie konfliktów, ale też sojuszy zawieranych w strategicznych celach.

Jedna z uczestniczek, Izabela Macudzińska, zapowiedziała w mediach społecznościowych, że najnowsza edycja będzie prawdziwą dawką emocji.

Każda z Nas jest inna , każda ma swój temperament , charakter więc każda wniosła wiele do tego programu Jednego możecie być pewni to będzie prawdziwa dawka emocji zapowiedziała na Instagramie.

Odcinki zaczną pojawiać się od 4 marca w każdą środę o godzinie 21:30 na antenie TVN.

Zobacz także:

VIPHOTO/EAST NEWS

Małgorzata Rozenek, fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Małgorzata Rozenek, Artur Zawadzki/REPORTER