Stanisław Rozenek, najstarszy syn Małgorzaty Rozenek, kolejny raz znalazł się w centrum uwagi! Po ukończeniu francuskiego liceum w Warszawie i krótkiej nauce w Lyonie, Stanisław postawił wszystko na jedną kartę i przeniósł się do Paryża, by podjąć studia w światowej sławy Institut Français de la Mode. To właśnie tam, w stolicy światowej mody, przygotował projekt, który wywołał spore emocje. Jest dość oryginalny...

Stanisław Rozenek z kolejnym autorskim projektem na prestiżowej uczelni w Paryżu

Stanisław Rozenek nie po raz pierwszy zaskakuje swoją twórczością. Wcześniej zasłynął projektem inspirowanym amerykańską kurtką uniwersytecką, która także wzbudziła niemałe emocje wśród obserwatorów. Każdy nowy projekt syna Małgorzaty Rozenek przyciąga coraz większe zainteresowanie. Jak wiadomo w świecie mody liczy się nie tylko technika, ale przede wszystkim oryginalność i umiejętność wzbudzenia emocji, a tego młodemu projektantowi zdecydowanie nie brakuje.

Tym razem młody projektant pochwalił się efektami kolejnej pracy na Instagramie. Prezentowana kreacja to zabudowana konstrukcja, która jest jego własną interpretacją tematu "overdressed", czyli przesadnie ubrany. Na opublikowanych zdjęciach widać modela w sporej konstrukcji z obszernym rękawem z białych pasów. Ten zaskakujący i niecodzienny projekt stał się przedmiotem gorących dyskusji w sieci.

Tak internauci reagują na projekt Stanisława Rozenka

Projekt Stanisława Rozenka, prezentowany w ramach zaliczenia na uczelni, wywołał natychmiastową burzę komentarzy. Nie brakowało głosów zachwytu nad kreatywnością oraz odważnym podejściem do tematu. Jednocześnie część internautów przyznała, że to nie jest element garderoby, który zobaczymy na czerwonym dywanie. Awangardowa kreacja spotkała się z mieszanymi reakcjami.

Świetne projekty, nie są wtórne. Brawo!

Fajny chłopak z pomysłem na siebie. Życzę powodzenia.

Tylko, kto to będzie nosił...

