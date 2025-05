Rodzina Rutkowskich jest na świeczniku od lat. Co ciekawe, syn Krzysztofa i Mai bardzo sobie chwali takie medialne życie i świadomie bierze w nim udział. Teraz Maja opowiedziała, jak to wygląda zza kulis.

Rodzina Rutkowskich prowadzi życie pełne luksusu. Krzysztof Junior często pojawia się na zdjęciach i filmach w drogich ubraniach, a jego rodzice regularnie organizują dla niego huczne przyjęcia urodzinowe i inne uroczystości. Na przykład, jego 10. urodziny miały charakter wojskowy i odbyły się w specjalistycznym lokalu rozrywkowym. Krzysztof Junior jest przyzwyczajony do chodzenia na eventy i inne imprezy ze swoimi rodzicami i okazuje się, że bardzo mu to odpowiada. Sam mówi, że chce być jak jego tata i rozpoczął naukę języka niemieckiego, hiszpańskiego oraz angielskiego.

Maja Rutkowski przyznaje, że Krzysztof Junior pragnie być w centrum uwagi, chce być nagrywany i sprawia mu to dużo przyjemności, w przeciwieństwie do jej córki, która świadomie rezygnuje z medialnego świata.

(...) On debatę oglądał, on o aborcji ma swoje zdanie(...) Krzyś to kocha, chociaż nam zarzucają, że go kreujemy(...) On jest taki przeszczęśliwy i dobrze, że ma takie wzorce!

- przyznała.