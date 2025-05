Maja i Krzysztof Rutkowscy już od wielu lat tworzą szczęśliwy związek. W 2019 roku zakochani wzięli ślub cywilny, a w 2024 roku odbył się ich ślub kościelny. Para doczekała się syna, Krzysztofa Juniora, który ma już jedenaście lat. A jak rozpoczął się związek Mai i Krzysztofa Rutkowskich? Żona słynnego detektywa uchyliła rąbka tajemnicy.

Krzysztof Rutkowski to zdecydowanie najpopularniejszy detektyw w Polsce. Równie często co o jego dokonaniach zawodowych mówi się o jego życiu prywatnym. Słynny detektyw od lat tworzy szczęśliwe małżeństwo z Mają Rutkowski. Para chętnie pokazuje się razem na oficjalnych wydarzeniach i relacjonuje w sieci swoją codzienność. Ostatnio Rutkowscy pokazali, jak świętowali rocznicę komunii syna, a teraz Maja Rutkowski przed kamerą opowiedziała o początkach jej związku z detektywem. Para poznała się, gdy Maja potrzebowała pomocy Krzysztofa Rutkowskiego.

Wtedy byłam mamą już ośmioletniej córeczki. Pierwszy raz zobaczyłam mojego męża w jego biurze, przyjechałam do niego jako klientka. Jak mój mąż później mi zdradził tajemnicę, że to była miłość od pierwszego wejrzenia, że się we mnie zakochał

wyznała Maja Rutkowski.