Wtorkowy wieczór bezapelacyjnie należał do stacji TVN. Za nami niezwykle emocjonujący pokaz nowości, jakie już niebawem trafią na antenę. Wiosną w TVN-ie nie zabraknie nowych twarzy, ale też dobrze znanych prezenterów i największych gwiazd stacji, do których od lat należy m.in. Magda Gessler. Podczas wiosennej ramówki TVN słynna restauratorka zdradziła nam, czego możemy spodziewać się w najnowszej odsłonie jej hitowego programu, ale to nie wszystko!

Magda Gessler wygadała się w sprawie uczestników "Kuchennych rewolucji"

We wtorkowy wieczór plejada gwiazd przybyła na wiosenną ramówkę TVN, racząc fotoreporterów szczerymi uśmiechami i zachwycając spektakularnymi kreacjami. Nie zabrakło klasycznej czerni w postaci satynowych sukni, morza cekinów, a także ferii żywych barw. Tu prym wiodła znana z zamiłowania do zabawy modą i kolorami Magda Gessler, która podczas gali zaprezentowała się w przykuwającej wzrok czerwono-różowej stylizacji.

Jednak nie tylko sama kreacja słynnej restauratorki zaskoczyła zgromadzonych. Tuż po wkroczeniu na scenę, Magda Gessler pochwaliła się sukcesem swojego programu zdradzając, jakimi obrotami mogą pochwalić się restauratorzy, którzy przeszli jej "Kuchenne rewolucje".

Dwa, trzy tygodnie po moim wyjeździe, ludzie mają po dziewięć-dwanaście tysięcy obrotu przy dwunastu stolikach - mówiła z dumą.

W rozmowie z naszą reporterką Magda Gessler zdradziła również, co czeka nas w najnowszym sezonie programu.

Magda Gessler o nowej odsłonie "Kuchennych rewolucji"

Kuchenne rewolucje od lat ciekawią widzów TVN, którzy z zapartym tchem śledzą losy kolejnych restauratorów walczących o swoje być albo nie być na wciąż powiększającym się rynku gastronomicznym. W rozmowie z naszą reporterką Magda Gessler o nowym sezonie powiedziała wprost:

Będzie tak wyraźnie stworzona każda restauracja, tak odrębnie, tak kompletnie inaczej, że absolutnie to będzie chyba najciekawszy sezon - wyznała w rozmowie z Party.pl Magda Gessler.

Czy możemy spodziewać się rzucania talerzami? Co jeszcze wydarzy się w nowym sezonie? Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Magda Gessler.

Zobacz także: