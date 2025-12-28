Maciej Dowbor nigdy nie ukrywał, że przez wiele lat jego kariera była postrzegana przez pryzmat jego znanej matki, Katarzyny Dowbor. Takie sytuacja spowodowała, że początkowo nie zawsze był traktowany poważnie. Dziś jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych prezenterów, a obecnie współprowadzi "Dzień dobry TVN". A jak postrzega swoją drogę zawodową? Było mu łatwiej, będąc synem popularnej i kochanej przez widzów dziennikarki?

Maciej Dowbor o swojej karierze w mediach

Maciej Dowbor wielokrotnie podkreślał, że początki jego kariery to momenty zwątpienia. Staż w redakcji sportowej Radiowej Trójki był przełomowy i dał mu impuls do dalszego działania. To tam poczuł, że może osiągnąć coś samodzielnie, niezależnie od nazwiska. Potem był czas na kolejne projekty i redakcje. W 2024 roku dziennikarz odszedł z Polsatu po dwóch dekadach.

Po prostu coś się we mnie wypaliło. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. mówił dziennikarz

Po kilkumiesięcznej przerwie Dowbor powrócił do pracy medialnej, zostając jednym z prowadzących programu „Dzień Dobry TVN”. Nowa rola w TVN to dla Macieja Dowbora okazja do udowodnienia po raz kolejny, że jego kariera jest wynikiem własnych umiejętności i ciężkiej pracy.

Maciej Dowbor o karierze ze znanym nazwiskiem w tle

Maciej Dowbor w rozmowie z reporterką Party.pl odpowiedział na pytanie, czy znane nazwisko pomogło mu w karierze. Okazuje się, że trudno byłoby temu zaprzeczyć...

Było wiele momentów, w których dzięki temu szybciej zostałem zauważony. Chociażby w mediach i tutaj nie mogę skłamać, że w tym kontekście przeszkadzało. wyznał w rozmowie z Party.pl Maciej Dowbor

Były również minusy, o których dziennikarz mówi wprost:

Z drugiej strony byłem pod znacznie większym odstrzałem i znacznie bardziej czyhano na moje jakieś potknięcia.

