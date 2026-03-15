Łukasz Karpiński z „Hotelu Paradise” o zdradach. Szczere wyznanie

Od pierwszych minut widzowie „Hotelu Paradise” przekonali się, że Łukasz Karpiński to uczestnik, który nikogo nie pozostawia obojętnym. Jedni go pokochali, drudzy znienawidzili. Mężczyzna zgłaszał się do wielu programów randkowych. Na swoim koncie ma udział w „Umów się ze mną”, „Ukrytej prawdziwe”, „Top Model” czy „One Night Squad”. Czy jego życie uczuciowe również jest tak barwne? Opowiedział o tym naszej reporterce.

Łukasz Karpiński z „Hotelu Paradise" opowiedział o relacjach z kobietami

W rozmowie z naszą reporterką Łukasz Karpiński z „Hotelu Paradsie” opowiedział o swoich relacjach z kobietami. Przyznał, że był moment, kiedy podchodził do nich bez zobowiązań. Z czasem jednak zaczął się angażować w związki. Miał też na koncie bolesne rozstania.

Był moment euforii, był moment łez. Myślę, że każde rozstanie w naszym życiu jest bolesne do momentu, kiedy nie zdamy sobie sprawy, że to jednak nie była ta osoba, nie były te wartości, może my nie byliśmy gotowi, by podołać temu wyzwaniu (…) powiedział naszej reporterce.

Przed „Hotelem Paradise” miałem dwa, trzy dłuższe takie związki. I też kilka krótszych dodał.

Łukasz Karpiński z „Hotelu Paradise” był zdradzany

Później rozmowa zeszła na delikatny temat niewierności. Łukasz Karpiński z „Hotelu Paradise” ujawnił, że został zdradzony przez partnerkę. Uczestnik randkowego show nie ukrywał, że to wywołało w nim ogromne emocje i do dzisiaj szczerze nienawidzi i nie toleruje zdrady.

Tak. Jeśli chodzi o zdrady, to rzecz, której najbardziej nienawidzę w swoim życiu, nie toleruję tego wyznał.

A czy on sam zdradzał? Stwierdził, że nie, jeśli rzeczywiście zależało mu na partnerce. Nie wykluczył też, że mógł dopuścić się zdrady w odwecie.

O ile zacząłem traktować relacje miłosne poważnie, od tego momentu nigdy nie zdradzałem swoich kobiet. Nie zastanawiałem się nad tym, czy zdradziłem kiedykolwiek kobietę, na której rzeczywiście mi zależało. Ale wydaje mi się, że nie zdradziłem nigdy kobiety, na której mi zależało. Chyba że to był moment, kiedy ona się tego dopuściła (…) wyjaśnił.

