Karol Maciesz, znany z piątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", zdecydował się na wyjątkowo szczere wyznanie dotyczące swojej przeszłości. Uczestnik w rozmowie z reporterką Party.pl opowiedział o swoim dzieciństwie, doświadczeniach, które odcisnęły piętno na jego życiu emocjonalnym i chorobie. Nie było mu łatwo, a teraz mówi wprost o tym, że nie pamięta pierwszych lat swojego dzieciństwa...

Miłość Laury i Karola po programie "Ślub od pierwszego wejrzenia”]"

Choć w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" Karol nie został sparowany z Laurą, ich losy splotły się już po zakończeniu emisji. Laura początkowo była w parze z Maciejem, a Karol z Igą. Obie relacje zakończyły się rozstaniem i wywołały spore kontrowersje. To właśnie po tych wydarzeniach Karol i Laura zbliżyli się do siebie i odkryli, że to oni są dla siebie stworzeni.

W czerwcu 2021 roku ogłosili, że są razem. Ich związek rozwijał się dynamicznie, a już w czerwcu 2023 roku Karol oświadczył się Laurze podczas wspólnych wakacji nad jeziorem Garda we Włoszech. Para jest już po ślubie i planują wspólną przyszłość, wspierając się wzajemnie. W wywiadzie dla Party.pl para poruszyła też temat powiększenia rodziny, ale to nie wszystko!

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o chorobie

W szczerej i niezwykle emocjonalnej rozmowie Karol Maciesz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" otworzył się na temat swojej przeszłości i opowiedział o chorobie. Okazuje się, że uczestnik kontrowersyjnego eksperymentu wiele przeszedł, ale nie odebrało mu to wiary w lepsze jutro.

Ja ze swojego dzieciństwa nie pamiętam zbyt wiele, bo w '94 miałem operację. Przed, którą - miałem wtedy 9 lat - tak naprawdę nie pamiętam wielu rzeczy. Miałem wtedy torbiel przy mózgu, miałem operację z tym związaną. - powiedział Karol Maciesz

Karol ze "ŚOPW" podkreślił też, że pierwsze lata dzieciństwa pamięta przez pryzmat pobytu w szpitalach:

Moje dzieciństwo przed 9. rokiem życia to pamiętam ze szpitali. (...) Potem, jak już pamiętam końcówkę szkoły podstawowej i liceum, to byłem bardzo nieśmiałą osobą. - dodał

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Karolem ze "ŚOPW". Co jeszcze powiedział o swojej przeszłości?

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia