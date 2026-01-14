Karol ze "ŚOPW" pierwszy raz ujawnił prawdę o ciężkiej chorobie: "Nie pamiętam zbyt wiele. Miałem operację"
Tylko u nas, Karol Maciesz z "Ślubu od pierwszego wejrzenia” dopiero co poruszył serca widzów dramatycznym wyznaniem o dzieciństwie, a teraz ujawnił, że zmagał się z chorobą i ma za sobą operację. Dziś, jako mąż Laury, opowiedział o tym wprost.
Karol Maciesz, znany z piątej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", zdecydował się na wyjątkowo szczere wyznanie dotyczące swojej przeszłości. Uczestnik w rozmowie z reporterką Party.pl opowiedział o swoim dzieciństwie, doświadczeniach, które odcisnęły piętno na jego życiu emocjonalnym i chorobie. Nie było mu łatwo, a teraz mówi wprost o tym, że nie pamięta pierwszych lat swojego dzieciństwa...
Miłość Laury i Karola po programie "Ślub od pierwszego wejrzenia”]"
Choć w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" Karol nie został sparowany z Laurą, ich losy splotły się już po zakończeniu emisji. Laura początkowo była w parze z Maciejem, a Karol z Igą. Obie relacje zakończyły się rozstaniem i wywołały spore kontrowersje. To właśnie po tych wydarzeniach Karol i Laura zbliżyli się do siebie i odkryli, że to oni są dla siebie stworzeni.
W czerwcu 2021 roku ogłosili, że są razem. Ich związek rozwijał się dynamicznie, a już w czerwcu 2023 roku Karol oświadczył się Laurze podczas wspólnych wakacji nad jeziorem Garda we Włoszech. Para jest już po ślubie i planują wspólną przyszłość, wspierając się wzajemnie. W wywiadzie dla Party.pl para poruszyła też temat powiększenia rodziny, ale to nie wszystko!
Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o chorobie
W szczerej i niezwykle emocjonalnej rozmowie Karol Maciesz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" otworzył się na temat swojej przeszłości i opowiedział o chorobie. Okazuje się, że uczestnik kontrowersyjnego eksperymentu wiele przeszedł, ale nie odebrało mu to wiary w lepsze jutro.
Ja ze swojego dzieciństwa nie pamiętam zbyt wiele, bo w '94 miałem operację. Przed, którą - miałem wtedy 9 lat - tak naprawdę nie pamiętam wielu rzeczy. Miałem wtedy torbiel przy mózgu, miałem operację z tym związaną.
Karol ze "ŚOPW" podkreślił też, że pierwsze lata dzieciństwa pamięta przez pryzmat pobytu w szpitalach:
Moje dzieciństwo przed 9. rokiem życia to pamiętam ze szpitali. (...) Potem, jak już pamiętam końcówkę szkoły podstawowej i liceum, to byłem bardzo nieśmiałą osobą.
Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Karolem ze "ŚOPW". Co jeszcze powiedział o swojej przeszłości?
Zobacz także:
- Adrian Szymaniak ze "ŚOPW" ma wznowę guza. "Jest to już pewne"
- Nie do wiary, jak zmienił się Karol Maciesz ze "ŚOPW". Na tych zdjęciach trudno go rozpoznać
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.