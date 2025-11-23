Nazwisko Agnieszki Kaczorowskiej nie znika ostatnimi czasy z nagłówków największych tabloidów. Jej udział w 'Tańcu z gwiazdami", gdzie partnerowała Marcinowi Rogacewiczowi, przybrał nieoczekiwany obrót i zakończył się głośną aferą. Ostatnio aktorka potwierdziła domysły i poinformowała, że fani nie zobaczą jej na parkiecie w wiosennej edycji. W końcu rozwiała również wątpliwości w temacie powodu tej decyzji.

Agnieszka Kaczorowska rezygnuje z "Tańca z gwiazdami"

Gdy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz odpadli z "Tańca z gwiazdami", znaleźli się w centrum niemałej afery. Widzom nie spodobała się postawa pary, która uciekła z parkietu, nie żegnając się z pozostałymi uczestnikami. W efekcie tego produkcja była zmuszona odwołać cotygodniową transmisję na Instagramie. Oliwy do ognia dolał niedawny wpis Marcina Rogacewicza, w którym wyjawił, że wraz z ukochaną mieli doświadczać hejtu za kulisami "Tańca z gwiazdami".

Nie minęło wiele czasu, a Agnieszka Kaczorowska poinformowała, że nie zobaczymy jej w wiosennej edycji. Fani zaczęli podejrzewać, że aktorka obraziła się na stację, a być może to nawet sam Polsat nie chciał przedłużyć z nią współpracy. Inni zwracali z kolei uwagę na fakt, że 18. edycja tanecznego show pokrywałaby się z nowym spektaklem Agnieszki i Marcina - "Siedem".

Prawdziwy powód wreszcie ujrzał światło dzienne.

To dlatego Agnieszka Kaczorowska nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"

W rozmowie z Odetą Moro w ramach cyklu „Onet rano”, Agnieszka Kaczorowska podkreśliła, że wbrew wszelkim spekulacjom, jej decyzja o rezygnacji z "Tańca z gwiazdami" nie miała drugiego dnia:

To zwykła zawodowa decyzja, którą podjęłam już tak naprawdę w połowie roku. Bo ja wiedziałam, że tak intensywne projekty to jest pełne zaangażowanie, bardzo dużo czasu się na to poświęca, nie możesz ich robić non stop. Zrobiłam dwie edycje. Wystarczy. A potem zobaczymy. Poza tym są nowe plany

Kaczorowska dodała także, że "nie lubi siedzieć w miejscu", dlatego wciąż znajduje sobie nowe zawodowe wyzwania. Udział w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami" byłby dla niej swego rodzaju hamulcem.

Przede wszystkim intensywność projektu, a po drugie ja chcę iść dalej. Ja uwielbiam zajmować się rzeczami, które są dla mnie nowymi wyzwaniami. Ja bardzo nie lubię zasiedzieć się w jednym miejscu. Ja ciągle staram się te projekty dobierać, żeby się cały czas rozwijać. To jest dla mnie priorytetowe

Co ciekawe, Agnieszka Kaczorowska zrezygnowała z "Tańca z gwiazdami" po raptem dwóch edycjach od powrotu na parkiet po wieloletniej przerwie, a w tym czasie od niemal 30 lat możemy ją oglądać w "Klanie". Jaki ma stosunek do kultowego serialu TVP?

Od 1999, więc dokładnie 26 lat już. 'Klan' zawsze był i myślę, że zawsze będzie w moim życiu, bo on mi w niczym nie przeszkadza. Przez to, że to nie jest intensywny projekt, bo ja mam tam zaledwie kilka dni w miesiącu. On mi w niczym nie przeszkadza, żeby robić nowe rzeczy, żeby robić równolegle kilka rzeczy

Wygląda na to, że o ile widzowie "Tańca z gwiazdami" mogli przeżyć wstrząs, fani serialu "Klan" mogą odetchnąć z ulgą – Agnieszka Kaczorowska nie zamierza rezygnować z tej roli.

