Klaudia Halejcio wraca wspomnieniami do "Tańca z gwiazdami": "Były miłości, walka, rozstanie"
Fani kochają Klaudię Halejcio za jej otwartość, szczerość, bezpośredniość i poczucie humoru. W najnowszej rozmowie z naszym reporterem aktorka zaskoczyła wyznaniem na temat "Tańca z Gwiazdami", w którym wystąpiła niespełna dekadę temu.
Najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" budzi wśród fanów formatu wiele skrajnych emocji. W najnowszej rozmowie z naszym reporterem Klaudia Halejcio wróciła pamięcią do 2014 roku i swojego udziału w tanecznym show.
Klaudia Halejcio w szczerze na temat "Tańca z gwiazdami"
Niedawno Klaudia Halejcio wygadała nam się na temat Bagiego i Magdy Tarnowskiej zdradzając prawdę o ich pocałunku. Teraz aktorka ponownie wypowiedziała się na temat "Tańca z Gwiazdami". Nie chodzi jednak o obecną edycję show, w której o Kryształową Kulę walczą toowy influencer i jego taneczna partnerka.
Przypominamy, że Klaudia Halejcio w 2014 roku zawróciła w głowach widzom "Tańca z Gwiazdami", gdzie partnerował jej Tomasz Barański.
Kiedyś, zanim zdecydowałam się na ''Taniec z Gwiazdami'' wiele gwiazd opowiadało ''słuchaj, to jest przygoda twojego życia''
Czy rzeczywiście tak było?
Klaudia Halejcio zaskoczyła wyznaniem na temat "Tańca z Gwiazdami"
Jak wspomina Klaudia Halejcio, przyjaciele z show-biznesu mieli rację.
Wchodzisz do tego programu i nie wiem co w nim jest, ale nagle czujesz tyle emocji. (...) Były miłości, walka, rozstanie
Przypominamy, że Klaudia Halejcio i jej programowy partner, Tomasz Barański, stworzyli później związek, który rozpadł się po niemal dwóch latach. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Klaudia Halejcio.
