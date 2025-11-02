Najnowsza edycja "Tańca z Gwiazdami" budzi wśród fanów formatu wiele skrajnych emocji. W najnowszej rozmowie z naszym reporterem Klaudia Halejcio wróciła pamięcią do 2014 roku i swojego udziału w tanecznym show.

Klaudia Halejcio w szczerze na temat "Tańca z gwiazdami"

Niedawno Klaudia Halejcio wygadała nam się na temat Bagiego i Magdy Tarnowskiej zdradzając prawdę o ich pocałunku. Teraz aktorka ponownie wypowiedziała się na temat "Tańca z Gwiazdami". Nie chodzi jednak o obecną edycję show, w której o Kryształową Kulę walczą toowy influencer i jego taneczna partnerka.

Przypominamy, że Klaudia Halejcio w 2014 roku zawróciła w głowach widzom "Tańca z Gwiazdami", gdzie partnerował jej Tomasz Barański.

Kiedyś, zanim zdecydowałam się na ''Taniec z Gwiazdami'' wiele gwiazd opowiadało ''słuchaj, to jest przygoda twojego życia'' - zaczęła Klaudia Halejcio.

Czy rzeczywiście tak było?

Klaudia Halejcio zaskoczyła wyznaniem na temat "Tańca z Gwiazdami"

Jak wspomina Klaudia Halejcio, przyjaciele z show-biznesu mieli rację.

Wchodzisz do tego programu i nie wiem co w nim jest, ale nagle czujesz tyle emocji. (...) Były miłości, walka, rozstanie - podkreśliła.

Przypominamy, że Klaudia Halejcio i jej programowy partner, Tomasz Barański, stworzyli później związek, który rozpadł się po niemal dwóch latach. Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Klaudia Halejcio.

Zobacz także: