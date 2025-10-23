Klaudia Halejcio w rozmowie z Party.pl zaskoczyła szczerym wyznaniem. Aktorka i influencerka zdradziła, co pomaga jej nie tylko w tworzeniu treści w sieci, ale również na co dzień.

Tak Klaudia Halejcio radzi sobie w trudnych chwilach

Klaudia Halejcio od dziecka jest związana z show-biznesem. Jej kariera aktorska rozpoczęła się wiele lat temu, a dziś spełnia się również jako influencerka. Jej konto na Instagramie obserwuje ponad 1,1 mln osób. To właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych Klaudia Halejcio pokazuje swoje życie prywatne, ale również tworzy żartobliwe treści, które bawią internautów. Gwiazda chętnie pojawia się również na oficjalnych imprezach, a ostatnio mogliśmy zobaczyć ją na Gali Kobieta Roku Glamour. To właśnie tam reporter Party.pl zapytał ją, kim jest dla niej kobieta roku.

Kobieta spełniona, która ma coś do zaproponowania, która jest świadoma i coś niesie wyznała Klaudia Halejcio.

Gwiazda odpowiedziała również na pytanie o poczucie humoru. Czy to właśnie dobry humor i dystans ułatwiają jej w pracy i życiu codziennym?

W mojej branży jeśli chodzi o aktorstwo to zawsze się mówi, że komedia jest najtrudniejszą formą bo najtrudniej jest rozśmieszyć kogoś więc jest to bardzo trudne. Dla mnie to jest sposób na codzienność, jestem taką optymistyczną osobą. Mamy bardzo dużo trudnych chwil, załamań, jest nam smutno, jest nam źle, każdy to ma. (...) Czasami trzeba się oderwać, nabrać dystansu. Ja uważam, że takie poczucie humoru i dystans nas naprawia i jest taką terapią dla nas dodała.

Zobaczcie naszą rozmowę z Klaudią Halejcio!

