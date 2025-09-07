Klaudia Halejcio w rozmowie Party.pl skomentowała zakończenie wakacji i rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Aktorka i influencerka zdradziła, że nie spodziewała się tak wielkich emocji związanych z tym tematem. Przed kamerą opowiedziała o dodatkowym zajęciach, na jakie zapisała swoją córeczkę.

Reklama

Klaudia Halejcio o dodatkowych zajęciach swojej córki

Klaudia Halejcio już od kilku lat spełnia się w roli mamy. W 2021 roku na świecie pojawiła się córeczka aktorki. Dziś Nel ma już nieco ponad cztery lata i jest oczkiem w głowie swoich rodziców. Dumna mama nie ukrywa wizerunku swojej pociechy, a w mediach społecznościowych chętnie pokazuje kadry z dziewczynką. Kilka miesięcy temu okazało się nawet, że córka Klaudii Halejcio wystąpiła w reklamie.

Córeczka Klaudii Halejcio chodzi do przedszkola, a to oznacza, że 1 września rozpoczęła kolejny etap edukacji. Aktorka ni ukrywa, że rozpoczęcie roku szkolnego wywołało w niej sporo emocji.

Ja myślałam, że jak już będę taka dorosła to wrzesień nie będzie wywoływał we mnie emocji, a niestety faktycznie tak jest Klaudia Halejcio zdradziła w rozmowie z reporterem Party.pl.

Klaudia Halejcio zdradziła przy okazji, na jakie zajęcia dodatkowe zapisała swoją 4-letnią córeczkę. Zobaczcie nasz materiał wideo!

Reklama

Zobacz także: Szczęśliwa Halejcio z torebką za 10 tys. maszeruje ulicami Warszawy do swojego Porsche za milion złotych