Szósty odcinek "Tańca z gwiazdami" upłynął pod znakiem kultowych choreografii z poprzednich edycji programu. Widzieliśmy między innymi niezapomnianą cha-chę Julii Wieniawy i Stefano Terrazzino, którą odtworzyli Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska oraz płomienne tango Klaudii Halejcio i Tomasza Barańskiego w wykonaniu Bagiego i Magdy Tarnowskiej. Przed naszą kamerą Klaudia Halejcio uchyliła rąbka tajemnicy na ten temat.

"Taniec z gwiazdami": Klaudia Halejcio o Bagim i Magdzie Tarnowskiej

Klaudia Halejcio postanowiła wesprzeć Bagiego i Magdę Tarnowską podczas treningów do szóstego odcinka "Tańca z gwiazdami". Jak wiadomo, w jej choreografii, którą wykonywała z Tomaszem Barańskim, pojawił się płomienny pocałunek. A jak do tej kwestii podszedł nowy duet? Klaudia Halejcio zdradziła prawdę przed naszą kamerą!

Bagi mnie pytał, czy on się powinien całować, czy nie. Ja mówię ,,no nie wiem, jaka tu jest relacja''. - zaczęła Klaudia Halejcio

Co było dalej? Czy pocałunek Bagiego i Magdy Tarnowskiej na parkiecie "Tańca z gwiazdami" to była tylko gra, a może nie? Zobaczcie, co w tej kwestii zdradziła nam Klaudia Halejcio! Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

Bagi i Magda Tarnowska w "Tańcu z gwiazdami"/Fot. Wojciech Olkusnik/East News

