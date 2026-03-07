Gwiazda TVP zapowiedziała, że widzów programu śniadaniowego w najbliższym czasie czekają spore zmiany. Nowości mają dotyczyć nie tylko odświeżonego wystroju studia, ale również składu prowadzących. Katarzyna Dowbor odniosła się także do rosnącej konkurencji między programami śniadaniowymi i zdradziła, czy postrzega ją jako zagrożenie. Co dokładnie powiedziała? Szczegóły znajdziecie w naszym materiale wideo.

Katarzyna Dowbor o zmianach w nowym sezonie "Pytania na śniadanie"

Katarzyna Dowbor na początku 2024 roku wróciła do Telewizji Polskiej i dołączyła do grona prowadzących program "Pytanie na śniadanie". Jej debiut w śniadaniówce TVP2 miał miejsce 27 stycznia 2024 roku, po latach pracy w Polsacie, gdzie była twarzą programu "Nasz nowy dom". W nowej odsłonie programu tworzy duet z dziennikarzem radiowym Filipem Antonowiczem, a ich współpraca to połączenie doświadczenia telewizyjnej legendy z energią młodszego prezentera.

Katarzyna Dowbor pojawiła się na prezentacji wiosennej ramówki Telewizji Polskiej, która przyciągnęła wiele gwiazd stacji. Podczas wydarzenia dziennikarka znalazła chwilę, by porozmawiać z naszą redaktorką i opowiedzieć o swojej pracy przy programie śniadaniowym.

W trakcie krótkiej rozmowy zdradziła również kilka szczegółów dotyczących planowanych zmian w programie. Czego mogą spodziewać się widzowie w najbliższym czasie?

W śniadaniówce będzie się dużo działo. Będzie zupełnie inna kuchnia, będą fajni ludzie w kuchni, będzie się także się działo wśród nas czyli par, które ten program prowadzą zapowiedziała.

Prowadząca „Pytanie na śniadanie” ujawniła również, czy obawia się konkurencji. Co dokładnie powiedziała? Tego dowiecie się, oglądając całe wideo.

