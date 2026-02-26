Dowbor zaskoczyła wyznaniem ws. "Pytania na śniadanie" i pozostałych śniadaniówek. Mówi wprost
Katarzyna Dowbor, znana prowadząca programu „Pytanie na śniadanie”, otworzyła się przed naszymi kamerami. Prezenterka wyznała, co naprawdę sądzi o rywalizacji tzw. „śniadaniówek”. Jej odpowiedź mówi wszystko.
Katarzyna Dowbor to znana i lubiana osobowość medialna, która jakiś czas temu wróciła do TVP i dziś prowadzi „Pytania na śniadanie”. W rozmowie z dziennikarką Party.pl wyjawiła, czego widzowie mogą spodziewać w nowych odcinkach programu, a przy okazji zabrała głos ws. konkurencyjnych śniadaniówek.
Katarzyna Dowbor o rywalizacji programów śniadaniowych. Powiedziała to wprost
"Pytanie na śniadanie" i "Dzień Dobry TVN" już od lat ze sobą konkurują, ale jakiś czas temu również Polsat wystartował ze swoją śniadaniówką 'Halo tu Polsat". Produkcje robią wszystko, by przyciągnąć widzów przed telewizory i pochwalić się najwyższą oglądalnością. A co o rywalizacji śniadaniówek myśli prowadząca "Pytanie na śniadanie", Katarzyna Dowbor? W rozmowie z reporterką Party.pl powiedziała wprost.
Ja myślę, że ten tort jest duży, dla każdego jest miejsce, każdy znajdzie swojego widza
Katarzyna Dowbor podkreśliła też, że w „Pytaniu na śniadanie” każdy musi się starać, by widzowie naprawdę chcieli oglądać ich program.
Myślę, że po prostu musimy być na tyle dobrzy, żeby nas zauważano i żeby nasza śniadaniówka była tą, którą widzowie wybiorą
Co nowego szykuje się w „Pytanie na śniadanie”? Katarzyna Dowbor zdradza
Katarzyna Dowbor uchyliła rąbka tajemnicy przed naszymi kamerami i zdradziła, czego można spodziewać się w najnowszych wydaniach „Pytania na śniadanie”.
W śniadaniówce będzie się dużo działo naprawdę, będzie zupełnie inna kuchnia, będą fajnie ludzie w kuchni, będzie się także działo wśród nas, czyli par, które ten program prowadzą
Jeśli chcecie dowiedzieć się, co jeszcze Katarzyna Dowbor zdradziła w rozmowie z Party.pl, koniecznie obejrzyjcie pełne wideo!
