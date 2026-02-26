Katarzyna Dowbor to znana i lubiana osobowość medialna, która jakiś czas temu wróciła do TVP i dziś prowadzi „Pytania na śniadanie”. W rozmowie z dziennikarką Party.pl wyjawiła, czego widzowie mogą spodziewać w nowych odcinkach programu, a przy okazji zabrała głos ws. konkurencyjnych śniadaniówek.

Katarzyna Dowbor o rywalizacji programów śniadaniowych. Powiedziała to wprost

"Pytanie na śniadanie" i "Dzień Dobry TVN" już od lat ze sobą konkurują, ale jakiś czas temu również Polsat wystartował ze swoją śniadaniówką 'Halo tu Polsat". Produkcje robią wszystko, by przyciągnąć widzów przed telewizory i pochwalić się najwyższą oglądalnością. A co o rywalizacji śniadaniówek myśli prowadząca "Pytanie na śniadanie", Katarzyna Dowbor? W rozmowie z reporterką Party.pl powiedziała wprost.

Ja myślę, że ten tort jest duży, dla każdego jest miejsce, każdy znajdzie swojego widza wyznała wprost.

Katarzyna Dowbor podkreśliła też, że w „Pytaniu na śniadanie” każdy musi się starać, by widzowie naprawdę chcieli oglądać ich program.

Myślę, że po prostu musimy być na tyle dobrzy, żeby nas zauważano i żeby nasza śniadaniówka była tą, którą widzowie wybiorą dodała.

Co nowego szykuje się w „Pytanie na śniadanie”? Katarzyna Dowbor zdradza

Katarzyna Dowbor uchyliła rąbka tajemnicy przed naszymi kamerami i zdradziła, czego można spodziewać się w najnowszych wydaniach „Pytania na śniadanie”.

W śniadaniówce będzie się dużo działo naprawdę, będzie zupełnie inna kuchnia, będą fajnie ludzie w kuchni, będzie się także działo wśród nas, czyli par, które ten program prowadzą zdradziła.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, co jeszcze Katarzyna Dowbor zdradziła w rozmowie z Party.pl, koniecznie obejrzyjcie pełne wideo!

