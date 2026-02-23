Katarzyna Dowbor, uwielbiana prowadząca "Pytania na śniadanie", zdobyła się na szczere wyznanie o swoim synu. W rozmowie z naszą dziennikarką Katarzyna Dowbor wyznała prawdę o Maćku Dowborze.

Katarzyna Dowbor o pracy Macieja Dowbora

W rozmowie z dziennikarką party.pl Katarzyna Dowbor otworzyła się na temat kariery syna. Zapytana o to, czy zdarza się jej być wobec niego krytyczną i czy komentuje jego medialne wpadki, odpowiedziała bez chwili namysłu. Zaznaczyła, że uważa, iż Maciej naprawdę dobrze radzi sobie w medialnym świecie.

Mój syn już tyle lat pracuje, że ja nawet nie miałabym odwagi i siły, żeby go poprawiać, bo uważam, że świetnie sobie radzi wyznała Katarzyna Dowbor.

Stwierdziła również, że to właśnie lata pracy w branży pozwoliły mu wykształcić własny, charakterystyczny styl.

On może dla mnie jest ciągle młody, ale to już jest pan w średnim wieku powiedziała żartobliwie.

Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze wyznała Katarzyna Dowbor w rozmowie dla redakcji Party.pl, koniecznie obejrzycie całe wideo.

