Katarzyna Dowbor zapytana o wywiad Marty Nawrockiej. Krótko i na temat

W lutym Marta Nawrocka udzieliła wywiadu, o którym rozpisywały się media w całej Polsce. Pierwsza dama spotkała się z Joanną Kryńską, a rozmowa ukazała się w na antenie TVN24. Żona prezydenta RP wypowiedziała się w sprawie kwestii, które od zawsze budzą wśród Polaków kontrowersje. Odpowiedziała na pytania dotyczące m.in. prawa do aborcji oraz programu in vitro.

Tak Katarzyna Dowbor zareagowała a pytanie o wywiad Marty Nawrockiej. Postawiła sprawę jasno

Nasza reporterka postanowiła zapytać Katarzynę Dowbor, co sądzi o głośnym wywiadzie Marty Nawrockiej. Była prowadząca „Nasz nowy dom” pojawiła się na prezentacji wiosennej ramówki TVP. Dziennikarka szybko jednak się zdystansowała i zaznaczyła, że nie zamierza rozmawiać publicznie na tematy polityczne.

Nie komentuje spraw politycznych powiedziała Dowbor.

Wywiad Marty Nawrockiej wywołał burzę. Na pierwszą damę wylał się hejt

Rozmowa pierwszej damy wywołała wiele emocji w mediach. Zwłaszcza że Marta Nawrocka zaskoczyła odpowiedzią na pytanie o in vitro. W obszernym wywiadzie dla TVN24 podzieliła się również osobistą historią swojej pierwszej ciąży, w którą zaszła jako młoda dziewczyna. Oprócz tego oceniła pomysł wprowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach.

Po tej rozmowie na pierwszą damę wylała się fala hejtu. Niektórzy wręcz stwierdzili, że żona prezydenta Karola Nawrockiego nie powinna mieć prawa do zabierania głosu publicznie. Sprawa zaszła tak daleko, że nawet Monika Olejnik zabrała głos ws. Marty Nawrockiej, choć – jak możemy się domyślać – nie należy do osób popierających jej męża.

W końcu także Joanna Kryńska przerwała milczenie po wywiadzie z Martą Nawrocką. Dziennikarka opowiedziała, jak rozmowa wyglądała z jej strony i jak ocenia spotkanie z pierwszą damą.

