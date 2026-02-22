W niedzielę 22 lutego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie Karola Nawrockiego z harcerzami. Prezydent w Dniu Myśli Braterskiej objął Honorowy Protektorat nad ruchem harcerskim w Polsce i poza granicami kraju. Podczas uroczystości u boku Karola Nawrockiego nie mogło zabraknąć jego żony Marty. Pierwsza dama oczarowała swoim wyglądem!

Marta Nawrocka w eleganckim garniturze błyszczała u boku męża

Marta Nawrocka już od ponad pół roku spełnia się w roli pierwszej damy. Żona Karola Nawrockiego nie boi się publicznych wystąpień i często pojawia się u boku prezydenta. Pierwsza dama ma już za sobą sesję okładkową w magazynie Viva!, a także głośny wywiad w TVN24. Ogromne emocje za każdym razem wywołuje nie tylko to, co powiedziała, ale również to, w co ubrała się pierwsza dama. Kilka tygodni temu wszyscy patrzyli na Martę Nawrocką, gdy w eleganckiej długiej sukni weszła na salony, a teraz skradła show w garniturze.

Marta Nawrocka towarzyszyła dziś swojemu mężowi podczas spotkania z harcerzami. Pierwsza dama tego dnia postawiła na granatowy garnitur w prążki. Look żony prezydenta uzupełniła biała koszula, kolorowa apaszka i granatowe szpilki.

Zdjęcia znajdziecie poniżej.

Marta Nawrocka zaskoczyła decyzją po spotkaniu z Dodą

W ostatnim czasie wokół Marty Nawrockiej jest głośno również ze względu na jej spotkanie z Dodą. Pierwsza dama i prezydent zaprosili artystkę do Pałacu Prezydenckiego, gdzie rozmawiali o losie zwierząt w schroniskach. Po spotkaniu z piosenkarką Marta Nawrocka przekazała na licytację organizowaną przez Dodę i Joannę Sarapatę swoją czarną sukienkę, w której pozowała do sesji dla magazynu "Viva!".

Zobacz także:

fot. Wojciech Olkusnik/East News

fot. Wojciech Olkusnik/East News