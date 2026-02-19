Joanna Kryńska to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, najbardziej znana ze swojej pracy w TVN24. Ostatnio miała okazję przeprowadzić wywiad z Martą Nawrocką. Rozmowa z pierwszą damą poruszyła internautów oraz wiele znanych osobistości, które szeroko komentowały słowa żony prezydenta. W sprawie ogromnego hejtu, który spadł na Martę Nawrocką, wypowiedziała się sama Joanna Kryńska. Napisała to wprost.

Wywiad Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką. Pierwsza dama poruszyła ważne tematy

Marta Nawrocka udzieliła wywiadu stacji TVN24, gdzie rozmawiała z dziennikarką Joanną Kryńską. Pierwsza dama opowiedziała, że jest "za życiem" oraz szczerze wyznała, że jako 16-latka urodziła swoje pierwsze dziecko, co nie było łatwe. Wypowiedziała się również w temacie in vitro, zaznaczając, że nie jest za ograniczaniem prawa osobom, które mają problemy z poczęciem dziecka. Jednak kiedy padło pytanie o wsparcie państwa dla rodzin korzystających z in vitro, żona prezydenta odmówiła odpowiedzi, prosząc o inny zestaw pytań.

W wywiadzie Marta Nawrocka poruszyła także temat hejtu, który dotknął jej córkę. Stanęła w obronie córki, a także innych dzieci narażonych na przykre komentarze w mediach społecznościowych.

My sobie z tym jako rodzina poradziliśmy, jesteśmy odporni, kampania nie była łatwa. Nasze dzieci, z którymi bardzo dużo o tym rozmawiamy, są też na to przygotowane, nie biorą tego do siebie. Ale wiem, że są takie dzieci, młodzież, które nie mają w domu kogoś, kto im to wytłumaczy wyznała podczas wywiadu.

Joanna Kryńska komentuje wywiad z Martą Nawrocką. Szczery komentarz dziennikarki

Wywiad Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką rozgrzał media do czerwoności. Internauci oraz gwiazdy masowo komentują przebieg rozmowy. Niestety, w większości nie są to przychylne opinie.

Fala hejtu, która spadła na pierwszą damę, wywołuje skrajne emocje. Sprawę skomentowała m.in Monika Olejnik, która w obszernym wpisie podsumowała rozmowę pierwszej damy. W końcu głos postanowiła zabrać sama Joanna Kryńska, bardzo klarownie odnosząc się do całej sytuacji. Na swoim Instagramie dodała relację, w której skomentowała szeroki rozgłos wywiadu.

Kobiety zawsze powinny rozmawiać, mam nadzieję, że to się nie zmieni. A z hejtem jak widać jest jeszcze dużo do zrobienia napisała.

Jej komentarz został szeroko komentowany przez internautów. Jak sama Joanna Kryńska wyznała, ktoś napisał jej, że niefortunnie pomyliła krytykę z hejtem. Dziennikarka w mocnych słowach zareagowała na te uwagi na InstaStories.

Jeszcze jedno. Ważne, kluczowe. Jedna z pań pisze, że nazwałam krytykę-hejtem. Więc wyjaśnię, jeszcze raz. Krytyka to merytoryczna ocena, HEJT to zło - i nie ma nic wspólnego z kulturą. Można oceniać, może się nie zgadzać, przecież to normalne. napisała dziennikarka.

Także w rozmowie z mediami Joanna Kryńska odniosła się do swojego głośnego wywiadu z Martą Nawrocką.

Ja po pierwsze bardzo chciałam, żebyśmy my Polki, żebyśmy my Polacy usłyszeli pierwszą damę i w związku z tym bardzo ucieszyłam się po tej zgodzie i po tym, że prezydentowa Marta Nawrocką udzieliła odpowiedzi na te ważne pytania. Tym bardziej, że od samego początku, przypomnę to wszystkim, prezydentowa mówiła, że chce być osobą aktywną. - mówiła Joanna Kryńska w rozmowie z Plejadą.

