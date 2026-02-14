Marta Nawrocka, Pierwsza Dama, udzieliła wywiadu dziennikarce TVN24, w którym szczegółowo opowiedziała m.in. o swojej pracy w Krajowej Administracji Skarbowej. Podkreśliła, że to była praca wymagająca, pełna nieprzewidywalnych sytuacji i wysokiego poziomu adrenaliny.

Oprócz wspomnień z kariery zawodowej, Nawrocka poruszyła temat hejtu, który dotknął jej rodzinę, w tym córkę Kasię. Nie zabrakło też tematu in vitro i prawa aborcyjnego.

Marta Nawrocka in vitro - stanowcze stanowisko Pierwszej Damy

W trakcie rozmowy z dziennikarką TVN24, Marta Nawrocka została zapytana o swoje zdanie na temat dostępności procedury in vitro. Jej odpowiedź nie pozostawiała wątpliwości.

Nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji. Jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa - powiedziała

Zaskakująca reakcja Nawrockiej na pytanie o wsparcie państwa dla rodzin korzystających z in vitro

Kiedy jednak dziennikarka zapytała Martę Nawrocką, czy wsparcie państwa dla rodzin korzystających z in vitro jest jej zdaniem istotne, w tym momencie Pierwsza Dama niespodziewanie odmówiła, mówiąc jedynie:

Proszę inny zestaw pytań

Marta Nawrocka zapytana o prawo aborcyjne w Polsce. Wymowna reakcja

Dziennikarka TVN24 w dalszej części wywiadu zapytała Martę Nawrocką o jej opinię na temat prawa aborcyjnego, które jest w Polsce. Wówczas Pierwsza Dama odpowiedziała:

Ja przede wszystkim jestem za życiem. Moja historia życiowa o tym opowiada, bo jako młoda dziewczyna zaszłam w ciążę i stałam przed wyborem. Różne rzeczy w głowie miałam. Ze względu na swoją wiarę i wsparcie rodziny, które miałam, urodziłam. Teraz mam wspaniałego 23-letniego syna i nie żałuję ani przez minutę tej decyzji. Moja decyzja jest taka: urodziłam i jestem za życiem, a przeciwko aborcji - wyznała Pierwsza Dama

Kulminacyjnym momentem rozmowy było pytanie o obecny porządek prawny dotyczący aborcji, który zezwala na zabieg jedynie w przypadku zagrożenia życia matki oraz ciąży powstałej w wyniku gwałtu. Po zadaniu tego pytania przez dziennikarkę, ze strony Marty Nawrockiej zapadła długa cisza i ostatecznie Pierwsza Dama na nie odpowiedziała.

A Wy, oglądaliście wywiad z Pierwszą Damą w TVN24?

