Maciej Dowbor szczerze o Polsacie. Tak dziś wspomina dawną ekipę
Zmiana stacji nie odcięła go od dawnych znajomości. Maciej Dowbor podczas ramówki TVN opowiedział, że nadal kibicuje ludziom z Polsatu, a z jednym z byłych kolegów regularnie wymienia się uszczypliwymi wiadomościami. Padł też zabawny komentarz o tym, jak jego zawodowe ruchy ocenia mama.
Maciej Dowbor w ubiegłym roku zaskoczył branżę medialną, odchodząc z Polsatu i przechodząc do konkurencyjnej stacji TVN. Dziś widzowie mogą oglądać go w nowym miejscu, ale jak się okazuje - przeszłość wciąż jest dla niego ważna. Podczas ramówki TVN prezenter zdradził, jak wspomina kolegów z poprzedniej stacji.
Maciej Dowbor wspomniał o mamie
Nasza reporterka zapytała Dowbora, czy jego mama Katarzyna Dowbor uważnie śledzi jego zawodowe poczynania i czy "zerka mu na ręce".
Ona patrzy jak na konkurencję i pewnie myśli: 'znowu mieli większą oglądalność;
W jego słowach nie zabrakło jednak szczerości. Prezenter przyznał, że sam również śledzi to, co dzieje się w innych stacjach.
Oczywiście, że tak… Mnie się też zdarzyło. Ja oglądam to, co się dzieje w Dwójce czy w Polsacie, bo w wielu przypadkach pracują tam ludzie mi bardzo bliscy. W Polsacie szczególnie, bo to jest moja ekipa, z którą pracowałem przez lata
Maciej Dowbor szczerze o relcji ze znajomymi z Polsatu
Choć dziś reprezentuje barwy TVN, widać, że sentyment do dawnego zespołu wciąż jest silny. Dowbor zdradził też kulisy relacji z Maćkiem Rockiem. Okazuje się, że panowie utrzymują stały kontakt i nie szczędzą sobie drobnych uszczypliwości.
Podczas emisji programów wysyłają do siebie żartobliwe wiadomości, komentując swoje występy. Jak widać, mimo zawodowej konkurencji, między prezenterami nie brakuje dystansu i poczucia humoru. Wygląda na to, że choć Maciej Dowbor otworzył nowy rozdział w swojej karierze, relacje z Polsatem i dawną ekipą nadal pozostają dla niego ważne.
Co jeszcze zdradził nam Maciej? Zobaczcie w wideo!
