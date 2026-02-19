Maciej Dowbor w ubiegłym roku zaskoczył branżę medialną, odchodząc z Polsatu i przechodząc do konkurencyjnej stacji TVN. Dziś widzowie mogą oglądać go w nowym miejscu, ale jak się okazuje - przeszłość wciąż jest dla niego ważna. Podczas ramówki TVN prezenter zdradził, jak wspomina kolegów z poprzedniej stacji.

Maciej Dowbor wspomniał o mamie

Nasza reporterka zapytała Dowbora, czy jego mama Katarzyna Dowbor uważnie śledzi jego zawodowe poczynania i czy "zerka mu na ręce".

Ona patrzy jak na konkurencję i pewnie myśli: 'znowu mieli większą oglądalność; - zażartował Maciej.

W jego słowach nie zabrakło jednak szczerości. Prezenter przyznał, że sam również śledzi to, co dzieje się w innych stacjach.

Oczywiście, że tak… Mnie się też zdarzyło. Ja oglądam to, co się dzieje w Dwójce czy w Polsacie, bo w wielu przypadkach pracują tam ludzie mi bardzo bliscy. W Polsacie szczególnie, bo to jest moja ekipa, z którą pracowałem przez lata - wyznał.

Maciej Dowbor szczerze o relcji ze znajomymi z Polsatu

Choć dziś reprezentuje barwy TVN, widać, że sentyment do dawnego zespołu wciąż jest silny. Dowbor zdradził też kulisy relacji z Maćkiem Rockiem. Okazuje się, że panowie utrzymują stały kontakt i nie szczędzą sobie drobnych uszczypliwości.

Podczas emisji programów wysyłają do siebie żartobliwe wiadomości, komentując swoje występy. Jak widać, mimo zawodowej konkurencji, między prezenterami nie brakuje dystansu i poczucia humoru. Wygląda na to, że choć Maciej Dowbor otworzył nowy rozdział w swojej karierze, relacje z Polsatem i dawną ekipą nadal pozostają dla niego ważne.

