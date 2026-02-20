W siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz stworzyli duet, który od pierwszego odcinka wzbudzał ogromne zainteresowanie widzów oraz mediów. To właśnie podczas premiery show para publicznie potwierdziła swój związek, całując się namiętnie na oczach kamer. Przez kolejne tygodnie ich taneczne występy zachwycały publiczność, a w opinii wielu osób byli murowanymi kandydatami do finału programu.

Niestety, w siódmym odcinku tej edycji "Tańca z Gwiazdami" Kaczorowska i Rogacewicz musieli pożegnać się z show, a ze strony aktorki padły mocne słowa. Agnieszka Kaczorowska nie zatańćzy już w kolejnej edycji, a komu teraz kibicuje?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są obrażeni na "Taniec z Gwiazdami"?

Na ramówce TVP Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zostali zapytani przez reporterkę Party.pl o swoje relacje z produkcją "Tańca z Gwiazdami" oraz o to, czy są obrażeni na twórców show. W ostatnich miesiącach w mediach krążyły bowiem spekulacje dotyczące ich stosunku do programu po nieoczekiwanym odejściu z tanecznej rywalizacji. W trakcie rozmowy padły jednoznaczne słowa: "Nigdy nie byliśmy obrażeni" - powiedział bez wahania Marcin Rogacewicz. Tym samym wszelkie wątpliwości na temat konfliktu z produkcją zostały rozwiane.

Komu Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz kibicują w "Tańću z Gwiazdami"?

W dalszej części wywiadu para została zapytana również o ulubiony duet w nowej edycji "Tańća z Gwiazdami". Komu tak naprawdę kibicują?

Ja wszystkim kibicuję. Ja jeszcze nie wiem, jak oni tańczą. Musiałby tam występować, ktoś kto jest moim przyjacielem, żebym jak mogła powiedzieć: 'Kibicuje komuś'. Myślę, że najbardziej kibicuję Misiowi Bartkiewiczowi, bo jest to mój serdeczny kolega. - powiedziała Agnieszka Kaczorowska

A co na to Marcin Rogacewicz? Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z parą!

