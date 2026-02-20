Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w rozmowie z Party.pl zareagowali na pytanie o "Taniec z Gwiazdami". Czy para, która wzięła udział w jubileuszowej edycji show, obraziła się na produkcję? Jest konkretna odpowiedź. Powiedzieli wprost!

Kaczorowska i Rogacewicz szczerze o "Tańcu z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz stworzyli niezapomniany duet w siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Wokół tej pary było głośno od samego początku. Zakochani już w pierwszym odcinku potwierdzili bowiem swój zwiazek namiętnie całując się przed kamerami. Para zachwycała również swoimi występami i chyba wszyscy myśleli, że zobaczymy ich w finale. Niestety, tak się nie stało. W siódmym odcinku Kaczorowska i Rogacewicz odpadli z "Tańca z Gwiazdami", a tancerka nie przebierała w słowach podczas swojej przemowy. Wszyscy zastanawiali się później, czy para w ogóle pojawi się w finałowym odcinku show. I chociaż ostatecznie weszli na parkiet w ostatniej odsłonie "Tańca z Gwiazdami" to szybko okazało się, że Kaczorowska nie pojawi się w kolejnej edycji hitu Polsatu.

W miniony czwartek Kaczorowska i Rogacewicz pojawili się na ramówce TVP i to właśnie tam reporterka Party.pl zapytała ich o "Taniec z Gwiazdami". Czy para obraziła się na produkcję?

Nigdy nie byliśmy obrażeni od razu skomentował Rogacewicz.

To jest w ogóle jakaś narracja mediów. Absolutnie niezgodna z prawdą dodała Kaczorowska.

Para podsumowała swój udział w "Tańcu z Gwiazdami" i nagle zwróciła się do produkcji. Sprawdźcie, co powiedzieli przed kamerą!

Zobacz także: Poruszenie w sieci po walentynkowym koncercie TVP. Chodzi o Kaczorowską i Rogacewicza