O konflikcie tych dwóch wokalistek mówi się od lat. Wszystko jednak wskazuje na to, że obie strony chcą go ostatecznie zażegnać. Mowa o Justynie Steczkowskiej i Edycie Górniak, które coraz chętniej mówią o sobie w wywiadach i to w samych ciepłych słowach. Jeszcze jakiś czas temu nie było to możliwe...

Steczkowska zaprasza Górniak na herbatę

Obie wokalistki są często pytane w wywiadach o wzajemne relacje. Jednak już od jakiegoś czasu wypowiadają się na swój temat pochlebnie, co udowodniły m.in. podczas zeszłorocznego Sylwestra w TVP, kiedy miały okazję spotkać się na scenie.

Teraz ich relacja może przejść na jeszcze wyższy poziom przyjaźni, bowiem niedawno, w jednym z wywiadów Steczkowska zaprosiła Edytę Górniak na herbatę. Czy zaproszenie Justyny jest wciąż aktualne? Czy artystkom uda się spotkać jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia? O to zapytaliśmy diwę podczas finału "The Voice of Poland". Odpowiedź wokalistki była jednoznaczna. Posłuchajcie wyżej.

