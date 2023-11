Justyna Steczkowska w rozmowie z Party.pl zdradziła, czy naprawdę chce po raz kolejny spróbować swoich sił na Eurowizji. Ostatnio artystka nie ukrywała, że myśli nad zgłoszeniem swojej piosenki i udziałem w preselekcjach, ale teraz dała jednoznaczną odpowiedź, czy tak się stanie. Mamy komentarz Justyny Steczkowskiej!

Fani Justyny Steczkowskiej z pewnością doskonale pamiętają, że artystka w 1995 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji. Gwiazda zaśpiewała wówczas piosenkę "Sama" i zajęła 18. miejsce w konkursie. Kilka tygodni temu Justyna Steczkowska w "The Voice of Poland" wspomniała, że znów mogłaby wystąpić na Eurowizji. Ostatnio okazało się nawet, że Justyna Steczkowska ma już gotową piosenkę na Eurowizję!

Teraz, podczas wielkiego finału "The Voice of Poland" reporterka Party.pl zapytała gwiazdę, czy rzeczywiście planuje wziąć udział w krajowych preselekcjach. Okazuje się, że tak!

Artystka zdradziła nam, dlaczego podjęła taką decyzję.

Ja już mam 51 lat, co ja jeszcze mogę zrobić? Zrobiłam tak wiele rzeczy, tak różnorodnych żeby jakoś nakręcić samą siebie do pracy, do nowych wyzwań pomyślałam, że to jest dobry pomysł po 30 prawie latach wystąpić w Eurowizji. (...) Myślę, że chciałabym to przeżyć raz jeszcze. 51 lat... chyba lepiej niż jak będę miała 80.

żartowała gwiazda.