Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor od lat dzielą życie prywatne i zawodowe, a ich relacja jest uznawana za wzorcową. W mediach społecznościowych chętnie dzielą się codziennością pełną humoru i dystansu. Ale czy rzeczywiście wszystko zawsze układa się idealnie? W szczerej rozmowie z naszą reporterką aktorka ujawniła, że ich małżeństwo również mierzy się z trudnymi momentami.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są razem już od 20 lat. Para poznała się na planie serialu „M jak miłość”, gdzie – jak przyznają – między nimi szybko zaiskrzyło. Dziś ich relacja jest często pokazywana w mediach społecznościowych w sposób pełen humoru i dystansu. Nie brakuje zabawnych filmików i żartobliwych komentarzy, które przyciągają uwagę fanów. Jednak za tym uśmiechem kryje się codzienność, w której – jak się okazuje – nie zawsze bywa kolorowo. W rozmowie z reporterką Party.pl Joanna Koroniewska opowiedziała o prawdziwej stronie swojego małżeństwa.