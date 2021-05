Szczere wyznanie Joanny Koroniewskiej! Dlaczego nie chciała zostać matką?

Przez ostatni rok Joanna Koroniewska zyskała rzesze fanów. Wszystko dzięki "Domówce u Dowborów", którą przez czas trwania pandemii prowadziła z mężem Maciejem Dowborem na Instagramie. Za podtrzymywanie Polaków na duchu z humorem i wdziękiem Dowborowie wygrali w plebiscycie magazynu „Party” w kategorii #ZawszeRazem. Podczas transmisji live i rozmów z gwiazdami na różne tematy, aktorka dała się poznać nie tylko jako niezwykle naturalna, szczera osoba z poczuciem humoru, ale również jako świadoma i odpowiedzianla matka, która dla swoich córek: 3-letniej Heleny i 12-letniej Janiny niemal całkowicie zrezygnowała z kariery. W wywiadzie dla magazynu "Party" Koroniewska zdradziła, dlaczego zdecydowała się na taki krok. Opowiedziała też, dlaczego bała się założyć rodzinę i zostać mamą, choć zawsze o tym marzyła.

ZOBACZ WIDEO Dlaczego Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor nie pokazują twarzy córek? Mają jeden ważny powód 03:51

Dlaczego Joanna Koroniewska nie chciała zostać matką?

Joanna Koroniewska nigdy nie ukrywała, że wychowywała się bez ojca. Jej mama Teresa ciężko pracowała, by zapewnić córce jak najlepsze warunki do życia. Niestety, z tego powodu miała mało czasu dla małej Joasi, którą często zostawiała pod opieką dziadków. Co więcej, aktorka przyznała, że nie miała łatwego dzieciństwa – jako nastolatka musiała pójść do pracy, by lepiej im sie wiodło finansowo. Czy miała o to żal do mamy?

Wiedziałam, że tak musi być, bo czasami nie ma innego wyjścia. Moje dzieciństwo nie było usłane różami. Szybko musiałam się usamodzielnić, jako dziecko pomagałam w różnych pracach, by dołożyć się do rodzinnego budżetu. Od najmłodszych lat czułam, jak wielką i odpowiedzialną pracą jest wychowanie małego człowieka i że jednym z najważniejszych aspektów jest spędzanie z nim czasu – zdradziała Joanna w rozmowie z "Party".

Co ciekawe, Koroniewska długo nie chciała zostać mamą. Gwiazda przyznaje, że oprócz tego, że nie czuła instynktu macierzyńskiego, to bała się, że nie podoła obowiązkom. Obawiała się też, że podobnie jak jej mama, zostanie z dzieckiem sama...

Przez długi czas w ogóle nie czułam instynktu macierzyńskiego. Wydawało mi, że jestem zbyt wielką hedonistką, by się dla kogoś poświęcić. W głębi serca czułam, nawet jak już byłam w ciąży, że ja się na matkę w ogóle nie nadaję. Zawsze stawiałam na rozwój i myślałam, że macierzyństwo mi to zabierze. Jak zmarła moja mama, wiedziałam, że najważniejszego wsparcia, opieki czy pomocy mieć nie będę. To też było dla mnie ogromnym obciążeniem. Później z wielu rzeczy świadomie zrezygnowałam, żeby mieć pełną rodzinę. Nie żałuję ani jednego dnia, bo dostałam więcej, niż się spodziewałam. Rozmawiasz ze sfiksowaną matką, która nie wyobraża sobie, że można spędzić bez swoich dzieci kilka dni.

Joanna Koroniewska - receptę na udany związek

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są razem już od niemal 20 lat. Aktorka nie ukrywa, że nie są duetem idealnym, zdarzają im się kłótnie, ale z każdym rokiem ich związek się umacnia, co jest rzadkie w show-biznesie. Jaki mają przepis na szczęście? Dowborowie postawili na życie bez retuszu! I okazuje się, że to właściwa droga. Co scementowało ich małżeństwo?

Jesteśmy po wielu ciężkich sytuacjach, które dotyczą nie tylko mnie, ale i zdrowia moich dzieci. Nie lubię mówić o tym głośno, bo zbyt wiele osób kreuje w ten sposób swój wizerunek w mediach, a ja absolutnie nie chcę tego robić. Być może nadejdzie taki moment w życiu, że zbiorę te wszystkie traumatyczne doświadczenia i podzielę się nimi z innymi – mówi "Party" Joanna.

Dlaczego gwiazda nie chce tego robić teraz?

Teraz nie mam takiej potrzeby. Jeśli zechcę opowiedzieć swoją historię, to tylko, gdy będzie wiadomo, że nie robię tego dla sławy czy poklasku, co pewnie od razu zarzuciliby mi hejterzy. Mam swoją wierną społeczność na Instagramie – pół miliona obserwujących, której nie muszę niczego udowadniać. Pokazuję im się taka, jaka jestem, także bez filtrów, makijażu i wszechobecnego lukru – tłumczy Koroniewska.

Zobacz także: Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor zrezygnowali z domu na wsi i kupili apartament w Warszawie. Dlaczego?

Cały wywiad z Joanną Koroniewską przeczytasz w nowym magazynie "Party".

Joanna Koroniewska przez długi czas nie chciała zostać mamą. Dziś razem z Maciejem Dowborem mają dwie córki: Helenę i Janinę.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są razem od prawie 20 lat.

Instagram