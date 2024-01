Od kiedy Katarzyna Dowbor wróciła do Telewizji Polskiej i została współprowadzącą "Pytania na śniadanie" w sieci pojawiło się mnóstwo skrajnych opinii na temat tego wielkiego powrotu. Teraz głos w tej sprawie zabrała Joanna Koroniewska, synowa dziennikarki. Jakie ma zdanie na ten temat?

Joanna Koroniewska w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim zdradziła, jak zareagowała na debiut Katarzyny Dowbor w śniadaniówce. Jak wiadomo, zdanie widzów "Pytania na śniadanie" jest mocno podzielone. Z jednej strony sypia się gratulacje, a z drugiej pojawiają komentarze, że czas Katarzyny Dowbor w telewizji już przeminął. Joanna Koroniewska ma na ten temat swoją teorię i mówi wprost, że powinniśmy pozwolić pracować kobietom w każdym wieku.

Za granicą w mediach kobiety dojrzałe pracują do 70. i więcej, wiem, bo mój mąż prowadził jeden z programów we Włoszech. (...) Przychodzi do Polski i zawsze było odwrotnie. Ona ma niesamowity wdzięk we wszystkim, co robi, niesamowitą wiedzę i naprawdę ma jedną rzecz, której ja potrzebuję w telewizji śniadaniowej: doświadczenie. Myślę, że kto jak kto, ale moja mama na pewno nie będzie płakać nad takimi tekstami. Ona jest pierwsza, która mówi: Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Wiem też, że sobie absolutnie z tym poradzi.

powiedziała Joanna Koroniewska.