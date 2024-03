W sobotnim odcinku "The Voice Kids" wśród młodych utalentowanych uczestników pojawi się finalistka hiszpańskiej odsłony tego show! 14-letnia Marta Porris Zalewska, bo o niej mowa, w 2022 roku nastolatka brała udział w „La Voz Kids” i dotarła aż do wielkiego finału programu. Jak pójdzie jej w polskiej edycji?

Reklama

Marta Porris Zalewska w "The Voice Kids". Kim jest?

Marta Porris Zalewska urodziła się i na co dzień mieszka w Hiszpanii. Dwa lata temu odniosła sukces w hiszpańskiej serii "The Voice Kids" - przyciągnęły uwagę dwóch z czterech trenerów i zdecydowała się dołączyć do drużyny popularnego wokalisty Sebastiána Yatra. Teraz 14-latka będzie próbowała podbić serca trenerów polskiej odsłony - Nataszy Urbańskej, Cleo oraz Tomsona i Barona. Zaśpiewa utwór "Beat It" Michaela Jacksona. Jak jej pójdzie?

Zobacz także: Natasza Urbańska popłakała się w "The Voice Kids". Chodzi o jej córkę

Reklama

Okaże się w sobotnim odcinku "The Voice Kids", o 20:00 w TVP 2, tymczasem zobaczcie fragment występu Marty Porris Zalewskiej. Jak Wam się podoba?