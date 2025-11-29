Jay Dąbrowski z "Hotelu Paradise" w rozmowie z Angeliką Bielską dla Party.pl, opowiedział o rozstaniu z Elizą Milewską. Wspomniał o pierwszym momencie, w którym natknęli się na siebie po tym, jak zakończyli swój związek:

To brzmi nierealnie nie ukrywa.

Jay z "Hotelu Paradise" o pierwszym spotkaniu z Elizą po rozstaniu

Jay Dąbrowski i Eliza Milewska byli najpopularniejszą parą, która poznała się w "Hotelu Paradise". Zdążyli razem zamieszkać, a nawet wspólnie podróżowali po świecie. Mogli na siebie liczyć zarówno w tych dobrych jak i złych momentach. Niestety, ich miłość nie przetrwała, a rozstanie było szczególnie trudne dla Jay'a:

Nie mieliśmy kontaktu, raz się tylko spotkaliśmy i nie na evencie, bo ja na każdym evencie jak tylko wiedziałem, że jest to specjalnie nie jechałem. Nie dlatego, że jej nienawidzę, tylko byłem na swoim kierunku życia i nie chciałem, żeby cokolwiek to zmieniło. Mi strasznie na niej zależało i długo to trwało, by dojść do momentu, w którym jestem dzisiaj. Nie chciałem ryzykować, żeby to stracić wyznał w wywiadzie dla Party.pl.

W końcu jednak musiało dojść do pierwszego spotkania, a tak niezręcznego momentu nie wymyśliliby nawet w filmie! Zobaczcie, jak wyglądało pierwsze, przypadkowe spotkanie Jay'a i Elizy po rozstaniu.

Zobacz także: