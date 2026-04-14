Za Jasperem i Darią Sytą prawdopodobnie najtrudniejszy i najbardziej emocjonujący odcinek "Tańca z gwiazdami". Choć wydawało się, że uczestnik jest blisko odpadnięcia, para zaskoczyła widzów gorącą rumbą. Mnóstwo oglądających stwierdziło, że Jasper zrobił duży progres. Jurorzy jednak nie byli wyrozumiali i przyznali im jedynie 29 punktów.

Jasper jest zdesperowany, by zostać w "Tańcu z gwiazdami". Oto, co zrobił

W rozmowie z naszą reporterką Jasper przyznał, że wreszcie poczuł się nieco pewniej w kwestii swoich tanecznych umiejętności. Po ostatnim odcinku "Tańca z gwizdami" nie może być jednak pewny tego, że nie odpadnie w kolejną niedzielę. Już teraz zrobił wszystko, co mógł, żeby się utrzymać. Ujawnił, że w akcie desperacji zaczął prosić o głosy.

W kwestii tańca tak, natomiast w kwestii tego czy będę dalej – w żaden sposób. Dzisiaj przeżyłem największy akt desperacki. Strasznie się zakochałem w tym programie i strasznie chcę przejść jak najdalej. A pomyślałem sobie po tych punktach: Ja pierdzielę, mogę odpaść. Więc zrobiłem co w mojej mocy, poprosiłem na kanale nadawczym, jeżeli mają aplikację „Tańca z gwiazdami”, niech zagłosują. No się udało - powiedział Jasper naszej reporterce.

Warto przypomnieć, że 12 kwietnia to Izabella Miko odpadła z „Tańca z gwiazdami”, co wywołało skandal w mediach.

Ivona Pavlović nazwała Jaspera najgorszym uczestnikiem "Tańca z gwiazdami". Odpowiedział

Najmniej punktów Jasper i Daria Syta w ostatnią niedzielę otrzymali od Iwony Pavlović. Czarna Mamba nie tylko przyznała parze zaledwie 6 oczek, ale w rozmowie z naszą reporterką stwierdziła, że Jasper jest teraz najsłabszym tancerzem w programie. Gwiazdor nie był tym zdziwiony ani trochę.

Nieco bardziej wyrozumiali byli Rafał Maserak i Ewa Kasprzyk, którzy pokazali Jasperowi ósemki, natomiast Tomasz Wygoda dał parze siedem oczek.

Na początku programu, jeszcze jak byliśmy w pełnym składzie, zrobiliśmy sobie team pokrak. Aktualnie jestem już tylko ja. Natalia akurat w niej w nie była. Teraz przeraża mnie to, że jestem tylko ja z tego teamu, bo chyba jestem najbliższy do odpadnięcia wspomniał w rozmowie z Party.pl Jasper.

